Son dönemde ürün gamını geliştirmeye devam eden TECNO, özellikle görüntüleme ve fotoğraf teknolojilerine odaklandığı SPARK 20 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Cihazın özellikleri ise fiyatına kıyasla oldukça güçlü gözüküyor. Ayrıca cihazın tasarımında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor.
TECNO SPARK 20 Pro'nun tasarımı yenilendi
Cihazın tasarımının yenilendiği ve şeffaf DECO tasarımıyla çerçevelenen metal çerçeve, alüminyum alaşımlı malzemeden üretilen kamera modülü, yeni tasarım ile tüketicilerin karşısına çıktığı görülüyor. Telefonun hatları da daha ergonomik ve selefi TECNO SPARK 10 Pro'dan daha dikkat kolay kullanım sunuyor.
TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri
|Ekran
|6,78 inç FHD+, 2560x1080p, 120Hz yenilenme
|Arka Kamera
|108MP+, çift flaş
|Ön Kamera
|32MP
|İşlemci
|G99 Ultra Boost 8 çekirdek
|RAM
|12 GB/16 GB
|Depolama
|256 GB
|Batarya
|5000 mAh 33W hızlı şarj
|Ses
|DTS, Hi-Res Stereo
TECNO SPARK 20 Pro fiyatı
TECNO SPARK 20 Pro modelleri, KDV dahil olarak 11.999 TL ve 12.256 TL'lik fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.