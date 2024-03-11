TECNO SPARK 20 Pro Türkiye'de Satışta Sunuldu: İşte Özellikleri

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TECNO SPARK 20 Pro, Türkiye'de satışa sunulurken gerçek bir fiyat performans canavarı olduğunu gösteren özellikleriyle dikkat çekti.

Son dönemde ürün gamını geliştirmeye devam eden TECNO, özellikle görüntüleme ve fotoğraf teknolojilerine odaklandığı SPARK 20 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Cihazın özellikleri ise fiyatına kıyasla oldukça güçlü gözüküyor. Ayrıca cihazın tasarımında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor. 

TECNO SPARK 20 Pro'nun tasarımı yenilendi

tecno spark 20 pro

Cihazın tasarımının yenilendiği ve şeffaf DECO tasarımıyla çerçevelenen metal çerçeve, alüminyum alaşımlı malzemeden üretilen kamera modülü, yeni tasarım ile tüketicilerin karşısına çıktığı görülüyor. Telefonun hatları da daha ergonomik ve selefi TECNO SPARK 10 Pro'dan daha dikkat kolay kullanım sunuyor. 

TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri

tecno spark 20 pro

Ekran 6,78 inç FHD+, 2560x1080p, 120Hz yenilenme
Arka Kamera 108MP+, çift flaş
Ön Kamera 32MP
İşlemci G99 Ultra Boost 8 çekirdek
RAM 12 GB/16 GB
Depolama 256 GB
Batarya 5000 mAh 33W hızlı şarj
Ses DTS, Hi-Res Stereo

TECNO SPARK 20 Pro fiyatı

TECNO SPARK 20 Pro modelleri, KDV dahil olarak 11.999 TL ve 12.256 TL'lik fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.
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