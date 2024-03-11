TECNO SPARK 20 Pro, Türkiye'de satışa sunulurken gerçek bir fiyat performans canavarı olduğunu gösteren özellikleriyle dikkat çekti.

Son dönemde ürün gamını geliştirmeye devam eden TECNO, özellikle görüntüleme ve fotoğraf teknolojilerine odaklandığı SPARK 20 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. Cihazın özellikleri ise fiyatına kıyasla oldukça güçlü gözüküyor. Ayrıca cihazın tasarımında da ciddi değişiklikler göze çarpıyor.

TECNO SPARK 20 Pro'nun tasarımı yenilendi

Cihazın tasarımının yenilendiği ve şeffaf DECO tasarımıyla çerçevelenen metal çerçeve, alüminyum alaşımlı malzemeden üretilen kamera modülü, yeni tasarım ile tüketicilerin karşısına çıktığı görülüyor. Telefonun hatları da daha ergonomik ve selefi TECNO SPARK 10 Pro'dan daha dikkat kolay kullanım sunuyor.

TECNO SPARK 20 Pro Özellikleri

Ekran 6,78 inç FHD+, 2560x1080p, 120Hz yenilenme Arka Kamera 108MP+, çift flaş Ön Kamera 32MP İşlemci G99 Ultra Boost 8 çekirdek RAM 12 GB/16 GB Depolama 256 GB Batarya 5000 mAh 33W hızlı şarj Ses DTS, Hi-Res Stereo

TECNO SPARK 20 Pro fiyatı

TECNO SPARK 20 Pro modelleri, KDV dahil olarak 11.999 TL ve 12.256 TL'lik fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.