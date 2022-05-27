Teknolojinin Önemli İsimleri Hangi Telefonları Kullanıyor?

Bu içeriğimizde teknoloji dünyasında sıkça adı geçen Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi birbirinden farklı isimlerin kullandığı akılı telefon modellerini derledik.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sayısız şirket, birbirinden farklı alanlarda insanlığa işlevsel hizmetler ve ürünler sunuyor. Örnek olarak Amazon gibi ticaret siteleri, oturduğumuz yerden istediğimiz ürünlere erişmeyi mümkün kılıyor. Oldukça faydalı oldukları bir gerçek olsa da aynı sektörde hizmet veren birden fazla şirket olduğundan rekabet kaçınılmaz oluyor.

Rekabet konusunun en hareketli olduğu yerlerden birisi de şüphesiz akıllı telefon pazarı. Reklamın oldukça kritik olduğu bu sektörde firmalar, önemli kişiliklerin kendi modellerini kullanmasıyla dolaylı yoldan satışlarını artırıyor. Peki teknoloji sektörünün önde gelen isimleri hangi akıllı telefonları kullanıyor?

Elon Musk ile başlayalım:

Son zamanlarda Twitter’ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Musk, Apple ürünlerini tercih ediyor. Kendisi bunu kesin olarak açıklamamış olsa da konuk olduğu farklı videolarda iPad ve iPhone’undan bahsettiği görülüyor. Yani net bir bilgi bulunmasa da buradan yola çıkabiliriz.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos hangi telefonu kullanıyor?

Jeff Bezos’ın güncel olarak hangi akıllı telefonu kullandığı kesin değil. Fakat önceki senaryolara bakacak olursak Blackberry, Samsung ve Amazon Fire Phone kullandığı biliniyor.

Tim Cook: En şaşırtıcısı bu olsa gerek (!)

Tahmin edebileceğimiz üzere Apple CEO’su Tim Cook, dijital hayatını Apple ürünleri üzerine kurmuş durumda. Dolayısıyla iPhone kullanıyor.

Bill Gates, güncel olarak kullandığı telefonu yakın zamanda açıkladı:

Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in, Tim Cook’da olduğu gibi kendi şirketinin cihazını kullanmasını beklemiş olabilirsiniz. Fakat kendisi geçtiğimiz günlerde, katlanabilir bir model olan Samsung Galaxy Z Fold 3 kullandığını belirtmişti.

Facebook olarak başlayan yolculuğunu Meta ismine çeviren Mark Zuckerberg:

Zuckerberg’ün aslında uzun zaman Apple modellerini kullandığı biliniyordu. Fakat Marques Brownlee’nin videosundaki sohbette Samsung kullandığını belirtti. Bunun sebebi olarak da başta Android’in sunduğu imkânları ve Facebook kullanıcılarının ağırlıklı olarak burada olmasını gösterdi.

Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel:

Spiegel’ın da iPhone kullandığı biliniyor.

Uber’in kurucularından Travis Kalanick:

Kalanick de etrafta iPhone kullanırken birkaç kere görülmüş.

Google’ın kurucuları hangi telefonu tercih ediyor?

Larry Page ve Sergey Brin ikilisinin zaman içinde çeşitli android modellerini kullandığı biliniyor. Bunlar yoğunlukla Nexus modelleri olsa da güncel olarak Pixel modellerini kullandıkları tahmin ediliyor.

Google CEO’su Sundar Pichai de Google ürünlerinden ilerliyor:

Tahmin edilebileceği üzere Pichai, Google’ın en son ürünlerini deneyimliyor. Bu yelpazenin içinde sadece Pixel gibi telefonlar değil, Chromebook gibi cihazlar da var.

Twitter kurucularından Jack Dorsey:

Dorsey daha önce, odağını toplamasını engellediği için bilgisayar kullanmadığını söylemiş, tüm işlerini iPhone model telefonundan yaptığını belirtmişti.

Apple'ın kullanıcıları dijital köleye çevirdiğini söyleyen ve Telegram'ın kurucularından olan Pavel Durov:

2021'de yapılan bir soru/cevap etkinliğinde Durov, Samsung Galaxy S20 modelini kullandığını söylemişti. Ek olarak pek hoşuna gitmediği bilinse de uygulamayı test etmek için bir iPhone'u da bulunuyor.

Son olarak… Dünyanın en zenginlerinden olan Warren Buffet:

Buffet, birkaç yıl öncesine kadar kullandığı kapaklı telefonuyla gündeme geliyordu. Bunun ardından kendisi, iPhone 11’e geçiş yaptı.

Buffet ile birlikte listemizin sonuna gelmiş olduk. Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: Marques Brownlee, Yahoo Finance, Cashify, Ink., Telegram Info