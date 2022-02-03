Teknolojik Ürünlerin Fiyatı KDV ya da ÖTV'siz Nasıl Olurdu?

Günümüzde özellikle döviz kurunun yükselmesiyle teknolojik ürünlere ulaşmak bir genç için neredeyse imkânsız hale geldi. Peki bu ürünlerin fiyatları, Türkiye'ye geliş ve çeşitli vergi kalemlerinin de üzerine konulan ÖTV ya da KDV olmasaydı nasıl olurdu? Temel kategorilerde birkaç örnek ürün seçerek, bu hesabı yaptık.

Bugün herhangi bir teknolojik ürün almaya kalktığımızda, karşımıza çok uçuk seviyelerde fiyatlar çıkabiliyor. Özellikle gençleri etkileyen bu olumsuz duruma, temel olarak dövizin Türk Lirası karşısındaki değerinden kaynaklansa da özellikle bazı ürünlerde fiyatları neredeyse yarı yarıya etkileyen vergiler de sebep oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün özellikle gençleri bir nebze sevindirme potansiyeli olan bir açıklama yaptı ve teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracak bir düzenlemenin yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmasa da gözler, teknolojik ürünlerdeki vergilere döndü.

Teknolojik ürünleri ucuzlatacak, ödemeleri kolaylaştıracak düzenleme geliyor!

Günümüzde KDV’de sadeleştirme ve %18 oranının düşürülmesi gündemdeyken, diğer yandan da bazı teknolojik cihazların, özellikle telefonların yüksek ÖTV kaleminden etkilendiğini düşünürsek, bu iki kalemden birinde indirim yapılabilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu vergiler ya hiç olmasaydı?

Bu küçük hesaplamamız için bir gencin hayatında olabilecek günümüz teknolojilerinden bazı örnek ürünlerin fiyatlarını baz aldık. Daha sonra bu ürünlerden alınan KDV ve varsa ÖTV miktarlarının kaç TL’ye denk geldiğini hesapladık. Sonrasında ürünün satış fiyatından bu kalemleri çıkararak birbirinden bağımsız şekilde ÖTV veya KDV’siz fiyatlarını listeledik.

Not: Ürünleri seçerken oyuncu/üretkenlik odaklı seçimler yapmak yerine daha genel ve alanında popüler ürünlerden seçmeyi tercih ettik.

Dizüstü bilgisayar: Huawei Matebook D16

Mevcut fiyat: 9.999 TL

ÖTV oranı: Yok

ÖTV olmasaydı fiyat: -

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 8.200 TL

Akıllı telefon: iPhone 13

Mevcut fiyat: 14.799 TL

ÖTV oranı: %50

ÖTV olmasaydı fiyat: 7.399,5 TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 12.663 TL

Tablet: iPad mini

Mevcut fiyat: 7.899 TL

ÖTV oranı: Yok

ÖTV olmasaydı fiyat: -

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 6.478 TL

Oyun konsolu: PlayStation 5

Mevcut fiyat: Ortalama 14 bin TL

ÖTV oranı: %20

ÖTV olmasaydı fiyat: 11.200 TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 11.480 TL

Akıllı Saat: Apple Watch SE

Mevcut fiyat: Ortalama 4.199 TL

ÖTV oranı: Yok

ÖTV olmasaydı fiyat: - TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 3.444 TL

Kulaklık: JBL Tune 500 BT

Mevcut fiyat: Ortalama 400 TL

ÖTV oranı: %20

ÖTV olmasaydı fiyat: 320 TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 328 TL

Kamera: Logitech C920

Mevcut fiyat: Ortalama 1.300 TL

ÖTV oranı: %20

ÖTV olmasaydı fiyat: 1.040 TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 1.066 TL

Mikrofon: HyperX Solocast

Mevcut fiyat: Ortalama 1.000 TL

ÖTV oranı: %20

ÖTV olmasaydı fiyat: 800 TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 820 TL

Hoparlör: Logitech Z213

Mevcut fiyat: Ortalama 430 TL

ÖTV oranı: %20

ÖTV olmasaydı fiyat: 344 TL

KDV oranı: %18

KDV olmasaydı fiyat: 353 TL

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