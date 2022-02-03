Teknolojik Ürünlerin Fiyatı KDV ya da ÖTV'siz Nasıl Olurdu?

Bugün herhangi bir teknolojik ürün almaya kalktığımızda, karşımıza çok uçuk seviyelerde fiyatlar çıkabiliyor. Özellikle gençleri etkileyen bu olumsuz duruma, temel olarak dövizin Türk Lirası karşısındaki değerinden kaynaklansa da özellikle bazı ürünlerde fiyatları neredeyse yarı yarıya etkileyen vergiler de sebep oluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün özellikle gençleri bir nebze sevindirme potansiyeli olan bir açıklama yaptı ve teknolojik ürünlere erişimi kolaylaştıracak bir düzenlemenin yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin ne olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmasa da gözler, teknolojik ürünlerdeki vergilere döndü.
Teknolojik ürünleri ucuzlatacak, ödemeleri kolaylaştıracak düzenleme geliyor!
Günümüzde KDV’de sadeleştirme ve %18 oranının düşürülmesi gündemdeyken, diğer yandan da bazı teknolojik cihazların, özellikle telefonların yüksek ÖTV kaleminden etkilendiğini düşünürsek, bu iki kalemden birinde indirim yapılabilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu vergiler ya hiç olmasaydı?
Bu küçük hesaplamamız için bir gencin hayatında olabilecek günümüz teknolojilerinden bazı örnek ürünlerin fiyatlarını baz aldık. Daha sonra bu ürünlerden alınan KDV ve varsa ÖTV miktarlarının kaç TL’ye denk geldiğini hesapladık. Sonrasında ürünün satış fiyatından bu kalemleri çıkararak birbirinden bağımsız şekilde ÖTV veya KDV’siz fiyatlarını listeledik.
- Not: Ürünleri seçerken oyuncu/üretkenlik odaklı seçimler yapmak yerine daha genel ve alanında popüler ürünlerden seçmeyi tercih ettik.
Dizüstü bilgisayar: Huawei Matebook D16
- Mevcut fiyat: 9.999 TL
- ÖTV oranı: Yok
- ÖTV olmasaydı fiyat: -
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 8.200 TL
Akıllı telefon: iPhone 13
- Mevcut fiyat: 14.799 TL
- ÖTV oranı: %50
- ÖTV olmasaydı fiyat: 7.399,5 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 12.663 TL
Tablet: iPad mini
- Mevcut fiyat: 7.899 TL
- ÖTV oranı: Yok
- ÖTV olmasaydı fiyat: -
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 6.478 TL
Oyun konsolu: PlayStation 5
- Mevcut fiyat: Ortalama 14 bin TL
- ÖTV oranı: %20
- ÖTV olmasaydı fiyat: 11.200 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 11.480 TL
Akıllı Saat: Apple Watch SE
- Mevcut fiyat: Ortalama 4.199 TL
- ÖTV oranı: Yok
- ÖTV olmasaydı fiyat: - TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 3.444 TL
Kulaklık: JBL Tune 500 BT
- Mevcut fiyat: Ortalama 400 TL
- ÖTV oranı: %20
- ÖTV olmasaydı fiyat: 320 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 328 TL
Kamera: Logitech C920
- Mevcut fiyat: Ortalama 1.300 TL
- ÖTV oranı: %20
- ÖTV olmasaydı fiyat: 1.040 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 1.066 TL
Mikrofon: HyperX Solocast
- Mevcut fiyat: Ortalama 1.000 TL
- ÖTV oranı: %20
- ÖTV olmasaydı fiyat: 800 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 820 TL
Hoparlör: Logitech Z213
- Mevcut fiyat: Ortalama 430 TL
- ÖTV oranı: %20
- ÖTV olmasaydı fiyat: 344 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 353 TL
Bonus: Piyasadaki en ucuz sıfır araba (şimdilik) – Fiat Egea Sedan
- Mevcut fiyat: Ortalama 255.500 TL
- ÖTV oranı: %50
- ÖTV olmasaydı fiyat: 127.750 TL
- KDV oranı: %18
- KDV olmasaydı fiyat: 209.010 TL