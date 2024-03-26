Teknosa, müşterilerine alışılmışın oldukça dışında bir alışveriş deneyimi sundu. Teknoloji perakendecisi sanal evren konseptli bir interaktif alışveriş deneyimini hayata geçirdi.

Teknosa, Türkiye'de kendi sektöründe bir ilke imza attı ve sanal evren konseptini tüketicilere sundu. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, Teknosa Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Emre Kurtoğlu da yeni interaktif alışveriş deneyiminin tanıtıldığı etkinlikte yer aldı.

İki farklı dünya sunuluyor

Teknosa, oluşturduğu alışveriş evreninde "Keşif Evi" ve "Oyun Vadisi" adını verdiği iki farklı sanal dünya sunuyor. İlk bölümde müşteriler, ev ortamıyla ürünleri deneyimleyebiliyor. Evin salon, banyo, oda gibi farklı bölümlerinde farklı Teknosa ürünlerini deneyimlemek mümkün olurken, beğenilen ürünler doğrudan mağazadan ya da çevrimiçi platformdan satın alınabiliyor.

Oyun Vadisi ise hem web hem de VR platformlarına özel olarak tasarlanmış oyun deneyimleri sunuyor. VR'da "Tehlikeli Vadi", web üzerinden de "Doğaya Kaçış" oyunlarını başarıyla tamamlayanlar ise özel indirim çekleri kazanabiliyor.

Konuyla ilgili olarak konuşan Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, “Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketiyiz. Mağazalarımız bizim deneyim merkezlerimiz. Müşterilerimiz için teknoloji ürünlerine dokunmak, deneyimlemek önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı yeni teknolojilerle birleştirerek, sanal evren konseptini hayata geçirdik. Sanal evren, müşterilerimize interaktif ve gerçekçi bir alışveriş deneyimi sunarak, ürünleri daha yakından tanıma, deneme ve keşfetme imkanı sunuyor. Bu etkileşimli deneyimin tüketicilerin satın alma kararlarını daha bilinçli bir şekilde vermelerine de yardımcı olacağına inanıyoruz. Müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek ve daha etkileşimli bir sanal alışveriş ortamı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.