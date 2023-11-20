Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakendeciliği ve e-ticaret markalarından olan Teknosa, Awards International tarafından verilen "Overall Winner/Genel Kazanan" ödülünü almayı başardı. Teknosa toplamda 4'ü altın 5 ödül aldı.

Awards International, her yıl pek çok farklı kategoride ödüller vermeye devam ediyor. Bu yılın Uluslararası Müşteri Deneyim Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödüllere damga vuran firma ise Türkiye'nin önde gelen teknoloji perakende firmalarından olan Teknosa oldu. Teknosa ödül için pek çok firmayla yarıştı.

Dört kategoride altın ödül

Sabancı Holding bünyesinde yer alan Teknosa, toplamda dört farklı kategoride altın ödülü almayı başardı. Bu kategoriler Yenilik, Teknoloji Kullanımı, Dijital Dönüşüm ve Genel Kazanan kategorileri oldu.

Teknosa, "Genel Kazanan" ödülünün dışında “500'den Fazla Çalışanı Olan Şirketlerde Müşteri Deneyiminde En İyi Yenilik”, “1000'den Fazla Çalışanı Olan Şirketlerde En İyi Teknoloji Kullanımı” ve “Finansal Hizmetler ve Perakende Sektöründe En İyi Dijital Dönüşüm” kategorilerinde altın ödüle layık görüldü. “İş Değişikliği ve Dönüşümü” kategorisinde de bronz ödülü kazanmayı başardı.

Yarışmada "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" ödülü Ad Ports Group'a giderken, "10.000'den Fazla Çalışanı Olan Şirketlerde En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde ise altın ödül Samsung'un oldu. "Finansal Hizmetler ve Telekominükasyon Alanında En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" ödülü ise Edenred Türkiye'ye gitti. "En İyi B2B Müşteri Deneyimi" ödülünün sahibi Univar Solutions olurken, aynı kategoride 10 binden fazla çalışanı olan şirketler arasında ise altın ödülün sahibi Shell oldu.