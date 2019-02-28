Tesla, Cenevre'de Model S'in Aşırı Pahalı Sürümünü Tanıtacak

Tesla Model S'in Shooting Brake tasarımının yaratıcısı olan Niels van Roji'nin atölyesini kapatması, Cenevre'de yapılması beklenen tanıtım hakkında akıllarda soru işaretine sebep oldu.

Geçtiğimiz yılın ortalarında Hollandalı tasarımcı Niels van Roji, Tesla Model S Shooting Brake tasarımını hayata geçirmişti. Son paylaşılan detaylara göre bu tasarımın tanıtımı, 7 Mart'ta başlayacak olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacaktı.

Geçen hafta yayınlanan Autoblog raporuna göre tasarımcı Niels van Roji, atölyesini kapattı. Böylece Model S Shooting Brake tasarımı da RemetzCar'a devredildi. RemetzCar, Model S Shooting Brake'in tamamen hazır bir prototipini tamamladı ve koleksiyoncu Floris de Raadt'a teslim etti. Cenevre'de herhangi bir tanıtımın yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmış değil.

Otomobil haber sitesi Motor Authority, daha fazla bilgi almak adına Van Roji Design'a ulaşarak yaptığı röportajı haberleştirdi. Şirket, toplamda 19 aracın daha hazırlanacağını doğruladı ve şunları ekledi: "Şirketimizin bünyesinde gelecekteki araçlar için çeşitli tasarımcılar bulunuyor."

Tüm cephelerde işler bir hayli karışık olsa da Model S Shooting Brake'in er ya da geç ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bahsi geçen bu tasarım; yenilenmiş bir C sütununa, baştan tasarlanmış tavana ve alüminyum panellere sahip olacak. Böylece Model S'in tasarımının ana hatları korunacak ve aracın tasarımı daha zarif hale getirilecek.

Van Roji Design, Motor Authority'e yaptığı açıklamada Model S Shooting Brake'in müşterilere 121.000 dolara patlayacağını da ekledi. ABD standartları göz önüne alındığında, 121.000 dolardan daha ucuza birçok spor araba satın alınabilir. Fakat yeni nesil ve yepyeni bir tasarıma hayır demeyenler mutlaka olacaktır.