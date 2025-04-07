Satışları oldukça kötü giden Tesla, bir SUV üretmeye karar verse nasıl görünürdü? Yapay zekâ, bu soruyu cevapladı. İşte Tesla'nın konsept SUV modeli...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, pek de iyi bir dönemden geçmiyor. Özellikle de Elon Musk'a yönelik tepkiler nedeniyle satışları düşen şirket, kolay kolay toparlanamayacak gibi görünüyor. Hâl böyle olunca Tesla'nın işleri tersine döndürmek için neler yapacağı merak konusu.

Peki Tesla, ürün gamını genişletmeye ve bir SUV üretmeye çalışsa nasıl olurdu? Bu araç nasıl görünürdü? İşte bu sorunun cevabını merak eden "Tesla Lounge" isimli bir Reddit kullanıcısı, yapay zekâ kullanarak Cybertruck'ı bir SUV'a dönüştürdü. Elde edilen sonuç ise hiç fena görünmüyordu.

Tesla'nın SUV'u böyle görünebilir

Yukarıdaki görüntünün hiçbir gerçekliği yok. Yani bu görüntü, tamamen yapay zekânın hayal gücüne dayanıyor. Ancak tasarım, genel olarak Tesla Cybertruck ile uyumlu. Cybertruck'ın platformu, daha sade bir SUV için pekâlâ kullanılabilir ve aslında o araç, bu araca fazlasıyla benzeyebilir.

Tesla'nın Cybertruck satışlarının hiç ama hiç iyi gitmediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Hatta açıklanan son verilere göre Tesla, son çeyrekte 5.000 adet kadar Cybertruck satışı gerçekleştirebildi. Hâl böyle olunca Tesla, daha fazla kaynak harcamadan Cybertruck'ın SUV versiyonunu üretebilir. Bakalım şirket, satışları artırmak için böyle bir hamle atacak mı...