Tesla'nın iki modelinde ciddi bir hidrolik direksiyon arızası tespit edildiği açıklandı.

Tesla sahiplerini endişelendirecek yeni bir sorun ortaya çıktı. Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Tesla’nın ortak açıklamasına göre 376.000’den fazla Model Y ve Model 3, hidrolik direksiyon arızası riski taşıyor.

Açıklamada belirtilenlere göre Model Y ve Model 3'te şimdiye kadar 3.000’den fazla garanti talebi yapıldı ve bu sorun nedeniyle 570 kaza yaşandı.

NHTSA, bu problemi ilk olarak 2023 yılında 12 ayrı direksiyon arızası raporunu inceleyerek tespit etti ve bir ön soruşturma başlattı. 2024 yılına gelindiğinde ise 124 yeni şikâyet daha alındı ve direksiyon sorunlarıyla ilgili 2.264 ek rapor tespit edildi.

Hidrolik direksiyon arızasının nedeni ne?

Sorunun kaynağı, hidrolik direksiyon sistemini kontrol eden devre kartına aşırı voltaj ulaşması. Bu durum bileşenlerin aşırı yüklenmesine ve araç bir sonraki yavaşlamasında hidrolik direksiyonun devre dışı kalmasına yol açabiliyor.

Fakat sistem, araç hareket hâlindeyken direksiyonun çalışmaya devam etmesini sağlıyor, dolayısıyla sürücüler seyir esnasında kontrol kaybı yaşamıyor.

Tesla resmî bir geri çağırma süreci başlattı

NHTSA, sorunun özellikle aracın durduğu noktada güvenli olmayan bir konumda meydana gelebileceğini ve sürücüyü hazırlıksız yakalayabileceğini belirtti. Bunun üzerine Tesla resmî bir geri çağırmayı kabul etti.

Bu, Tesla’nın 2025’teki ikinci büyük geri çağırması oldu. Daha önce 283.000’den fazla Model 3, Y, S ve X modeli, hatalı yedek kamera sistemleri nedeniyle geri çağrılmıştı. Benzer şekilde geçtiğimiz yılın Ekim ayında 27.000’den fazla Cybertruck modeli de kamera sistemlerindeki bir hata nedeniyle geri çağrılmıştı.

Tesla, direksiyon sorununu gidermek için bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planlıyor ancak bazı araçlarda fiziksel bileşen değişimi gerekebileceği belirtiliyor. Şirket sorundan etkilenen araçları tespit etmek için çalışmalarına başlamış durumda.

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