Dünyaca ünlü robotik uzmanları ve profesörler, Tesla’nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı insansı robotu Optimus’u eleştirdi. Hepsi de tek bir noktaya dikkat çekti, “O kadar da yenilikçi değil”.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi olan Tesla, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen insansı robotu Optimus’un ilk prototipini canlı yayında göstermişti. Şirketin sahibi Elon Musk, Optimus’un henüz hazır olmadığını ancak önümüzdeki 3-5 yıl içinde piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Tesla'nın bu sunumunun ardından dünyaca ünlü pek çok robotik uzmanı ve profesör, Optimus hakkında yorumlar yaptı. Hepsi de tek bir noktaya parmak bastı, “O kadar da etkileyici değil”.

“Asimo’dan ne farkı var?”

Florida Eyalet Üniversitesi’nde robotik profesörü olan ve sürekli olarak robotlar hakkında önemli açıklamalar yapan Christian Hubicki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD’li teknoloji devinin bu kadar kısa sürede bir robot tasarlayabilmesinin muhteşem olduğunu dile getirdi. Ancak Optimus’un yürüme ve hareket etme şeklinin, Honda’nın 2000 yılında tanıttığı Asimo’yla aynı olduğunu iddia etti. Zero Moment Point olarak bilinen bu sistemin Optimus’ta kullanıldığı onaylanmasa da hareket şekilleri gerçekten de birbirini andırıyor.

Hubicki, aynı zamanda sunumda robotun ne sıklıkla yere düştüğü hakkında bir bilginin verilmediğini belirtiyor. Robotik Profesörü, dünya üzerinde üretilmiş her robotun nadiren de olsa yere düştüğünü ve fabrikada çalışacağı açıklanan bir robotun ne sıklıkla düştüğü hakkındaki verilerin hayati önem taşıdığını belirtti. Hubicki yaptığı açıklamada “Robotun yapabilecekleri harika olsa da 2022 yılına göre devrim niteliğinde bir teknoloji değil” ifadelerini kullandı.

“Cesurca bir sunum ancak yenilikten uzak”

Engineering Arts firmasının kurucusu olan Will Jackson, Optimus’un hazır olmayan bir sürümünün tanıtılmasının cesaret istediğini ancak hem tanıtımın hem de robotun “yenilikten uzak ve eski moda” olduğunu belirtti. İç tasarımı, hareketleri ve kabiliyetleri tarafından bir dönem ilgi çeken Asimo’ya oldukça benzeyen bu robotun ondan daha estetik görünmesinin tek sebebinin günümüzde robotlarda kullanılan bazı parçaların küçülmesine bağlayan Jackson, robotun en dikkat çeken kısmı olan ellerini de eleştirdi.

Jackson’a göre robotun “elleri” her ne kadar insan eline benzese de aslında gerçekten de bir el gibi hareket edemiyor. Kıskaç mantığı ile sadece neşeleri sıkıştırmaya yarayan bu donanımların gerçek bir insan eli gibi kavrama yapmasının çok zor olduğunu belirtiyor. Jackson aynı zamanda “Elon Musk, fabrikalarında çalıştıracağı robotları tanıtıyor ve izleyiciler gelecekte tek işlevi boru taşımak olan bir robotu mu alkışlıyor?” diyerek robotun sadece fabrikada kullanılmasının saçma olduğunu dile getirdi.

“Özellikler sırf olması için eklenmiş”

Plus One isimli robotik firmasının üretim şefi olan Cynthia Yeung’da Optimus hakkında eleştrilerini paylaşanlardandı. Yeung’a göre Tesla, kısa süre içinde başarılı bir robot üretmiş olsa da bu robot gelecekte, şimdiki halinden pek de farklı olmayacak.

Yeung yaptığı açıklamada “Tesla’nın robotik mühendisi Felix, robotun yürümesinden bahsediyor. Evet yürüme işlevi önemli ancak diğer özellikleri sırf olsun diye mi ekliyorsunuz yoksa sorunları çözmek için mi?” diyerek Optimus’a eklenen yürüme, eller, görüş açısı, nesne algılama gibi sistemlerin gerçek hayattaki kullanımlarda hiçbir işlevi olmayacağını düşündüğünü açıkladı.

Ünlü mühendis aynı zamanda Tesla’nın 5 parmaklı sistemi tercih etmesinin bir hata olduğunu dile getirdi. Pek çok robotic firmasının ilk robotlarında 2 ya da 3 parmaklı ya da vantuzlu sistemleri tercih ettiğini belirten Yeung, 5 parmaklı tasarımın gelişmiş eklem açıları olmadan işlevsellikten ziyade sorun yaratacağını belirtti.

Cynthia Yeung eleştirilerine ek olarak Musk’un tanıtımda sadece robotu sunmak yerine robotun arkasındaki ekipten de bahsederek projenin asıl kahramanlarını ön plana çıkardığını ve ekibin yaptığı aküatörlerin ve simülatörlerin bir gün devrim niteliğinde olabileceğini söyleyerek Elon Musk ve Optimus ekibini tebrik etti.

Özetleyecek olursak pek çok robotik mühendisi, Tesla’nın insansı robotu Optimus’un güzel bir proje olsa da yenilikten uzak olduğunu düşünüyor. Peki siz Optimus hakkında ne düşünüyorsunuz?