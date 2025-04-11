Tesla, Cybertruck'ın ilk versiyona kıyasla daha ucuz bir versiyonunu satışa sundu ancak bazı özelliklerden yoksun durumda.

Tesla, Cybertruck modelinin yeni bir arkadan çekişli versiyonunu ABD ve Meksika’da resmî olarak piyasaya sürdü. 70.000 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkan bu yeni model, ilk modelden yaklaşık 8.000 dolar daha ucuz.

Yeni Cybertruck modeli hangi özelliklerden yoksun?

İlginç olan ise yeni model artan fiyatına rağmen birçok önemli özelliğini kaybetmiş durumda. Tesla'nın web sitesinde yer alan bilgilere göre yeni Cybertruck Long Range RWD modeli; adaptif süspansiyon, arka ışık çubuğu ve arka ekran gibi donanımlardan yoksun.

Yeni modelin tek motorlu olmasına rağmen mevcut Dual Motor ve Cyberbeast modelleriyle aynı bataryalara sahip olduğu belirtiliyor.

Tesla, yeni modelin teslimatlarının önümüzdeki Haziran ayında başlayacağını duyurdu. Yeni modelin daha önceki RWD versiyonun yerini mi alacağı yoksa Orta Doğu’da tanıtılan Long Range modelinin küresel versiyonu mu olduğu konusunda ise hâlâ netlik yok.