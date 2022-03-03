Tesla'dan Ukrayna Kararı: Şarj İstasyonları Ücretsiz Oldu

Tesla, Ukrayna'nın çevresindeki bazı şarj istasyonlarını tüm elektrikli otomobiller için ücretsiz hale getirdi. Şirket bu hamleyle, Rus saldırılarından kurtulmaya çalışan insanlara yardımcı olmuş olacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Hükümetler zaten Rusya'ya karşı resmi yaptırımlar uygulamaya başladılar. Özel sektör ise Rusya'yı adeta terk etmeye başladı. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Bu kez de Tesla, Ukrayna için düğmeye bastı.

Ukrayna halkı, Rusya'nın haksız işgali karşısında adeta topyekûn savaş başlattı. Ülke halkı kadın erkek demeden gönüllü oldu ve Rusya'nın işgalini engellemek için silah tutmaya başladı. Ancak savaşamayacak durumda olanlar da var. Özellikle de küçük çocuğu olan insanlar, Ukrayna'dan çıkmaya çalışıyorlar. İşte Tesla'nın kararı da tam olarak bununla ilgili. Şirket, Ukrayna'dan çıkmayı başaran elektrikli otomobil sahipleri için ücretsiz şarj hizmeti sunmaya başladı.

Araç sahiplerine e-posta gönderildi

Tesla, şarj istasyonları ile ilgili aldığı kararı tüketicilere gönderdiği bir e-posta ile duyurdu. Bu e-postada; Polonya'daki Trzebownisko, Slovakya'nın Kosice, Macaristan'ın ise Miskolc ve Debrecen bölgelerinde yer alan şarj istasyonlarından ücretsiz bir şekilde yararlanılabileceği ifade edildi. Üstelik ücretsiz şarj hizmetinin yalnızca Tesla markası için geçerli olmadığı, tüm elektrik motorlu otomobillerin bu hizmetten faydalanabileceği açıklandı.

Aslına bakacak olursak Tesla, olağanüstü hallerde ücretsiz şarj hizmeti sunmaktan memnuniyet duyuyor. Ancak bugüne kadarki tüm ücretsiz şarj durumları, doğal afet kaynaklıydı. Şirket ilk kez bizzat insan eliyle çıkarılan bir krizde insanlara yardımcı olmaya çalışıyor ve bu hamle, Ukrayna'daki savaştan uzaklaşmaya çalışan masumları memnun edecek gibi görünüyor.

Bu arada; Tesla'nın Ukrayna için aldığı kararı Ukrayna'da değil de çevre ülkelerde uygulaması kafanızı karıştırmış olabilir. Hemen açıklayalım; Tesla Ukrayna'da resmi olarak hizmet vermiyor. Şirketin "Supercharger" olarak isimlendirdiği istasyonlar da şu an için Ukrayna sınırlarında hizmet vermiyor. Yani Tesla'nın yapabileceği tek şey bundan ibaretti.