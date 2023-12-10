Tesla, önümüzdeki hafta otomobilleri için yayımlayacağı güncellemeyi duyurdu. Otomobillerin yeni güncelleme ile kazanacağı özellikler ise bir hayli dikkat çekici.

Elon Musk, Tesla otomobilleri için yayımladığı güncellemeler ile onlara yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Elektrikli otomobiller arasında en çok tercih modellerden biri olan Tesla, önümüzdeki hafta yeni yetenekler kazanacak. "The Holiday 2023 Update" isimli ve 2023.44.25 numaralı güncelleme ile Tesla otomobiller farklı özellikler ile donatılacak.

Elon Musk, bu güncellemeleri X'te bir gönderiye verdiği yanıttan sonra duyurdu.

"Tesla Sahibi: Ah! Noel için başka bir b*ktan tatil yazılımı güncellemesi! Apple Podcast'ler kimin umurunda?!

Toyota Sahibi: Noel için Toyota'mın katalitik konvertörü çalındı."

Bunun üzerine Elon Musk, "Oyunumuzu hızlandırmamız gerek." cevabını vererek güncellemeleri duyurdu.

Tesla'nın korna seslerine bir yenisi ekleniyor: Keçi çığlığı

Özelleştirilebilir korna sesleri, Tesla otomobillerin neredeyse imzası hâline geldi. Pek çok farklı korna sesi seçeneğini barındıran Tesla, bu konuda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Tesla, X hesabında paylaştığı gönderide güncelleme ayrıntılarını paylaştı. En dikkat çeken özelliklerden biri de korna sesleri arasına yeni eklediği keçi sesi. Her kornaya bastığınızda keçi sesi duyulacak. Böylelikle hâlihazırda özelleştirilebilen korna seslerine bir yenisi eklenmiş olacak.

Kaza esnasında hava yastıkları açılır açılmaz acil durum çağrısı otomatik olarak yapılacak.

Sürüş güvenliği konusunda büyük takdir toplayan Tesla, kaza esnasında hava yastıklarının açılması durumunda acil servisi otomatik olarak arayacak. Tesla'nın oto pilot özelliği her ne kadar isabetli çalışsa da, olası kaza durumlarında bu özellik hayat kurtaracak.

Arka koltukta seyahat eden yolcular oyun oynayabilecek.

Ön koltukta seyahan eden yolcu ve sürücü için gelişmiş multimedya ekran özellikleri arasında oyun oynama seçeneği bulunuyor. Yeni güncelleme ile arka koltukta seyahat eden yolcular da artık çeşitli oyunlar oynayabilecek. Böylelikle uzun seyahatler daha eğlenceli geçecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl Sonic the Hedgehog oyununu entegre eden Tesla, bu güncelleme ile oyun çeşitliliğini artıracak.

Aynı zamanda multimedya ekranına Bluetooth bağlantısı sayesinde kablosuz kulaklıklar bağlanabilecek.

Apple Podcasts desteği de bu güncellemenin dikkat çeken özellikleri arasında.

Medya konusunda iyileştirme ve geliştirmelere devam eden Tesla, yeni güncelleme ile Apple'ın popüler hizmetlerinden biri olan Apple Podcasts'i Tesla kullanıcıları ile buluşturuyor. Böylelikle pek çok popüler podcast, her iki multimedya ekranında da dinlenebilecek.

Yolculuklara birden fazla durak eklenebilecek.

Tesla otomobilleri ile seyahat etme keyfine bir yenisi daha ekleniyor. Multimedya ekranından kontrol edilebilen rotalara artık birden fazla durak eklenebilecek.

"Çoklu Durak" özelliği, telefondan kontrol edilebilecek. Sürücü hangi noktalarda durmak istediğini telefonundan belirleyecek ve bu noktalar otomatik olarak Tesla'nın multimedya ekranına yansıyacak.

Güncellemenin diğer detayları ise şöyle:

Kör Nokta Göstergeleri: Kör nokta kamerası, dönüş sinyali verdiğinizde kör noktada bir araç tespit ettiği zaman sürücüyü uyaracak.

Kör nokta kamerası, dönüş sinyali verdiğinizde kör noktada bir araç tespit ettiği zaman sürücüyü uyaracak. Daha Fazla Kamera Erişimi: Tesla'nın mobil uygulamasında aracı görüntülemek istediğinizde artık yedi farklı açı erişilebilir olacak.

Tesla'nın mobil uygulamasında aracı görüntülemek istediğinizde artık yedi farklı açı erişilebilir olacak. Daha İsabetli Park Yardımı: Bu özellik sayesinde Tesla park edilme esnadında etraftaki nesneler üç boyutlu olarak görüntülenebilecek.

Bu özellik sayesinde Tesla park edilme esnadında etraftaki nesneler üç boyutlu olarak görüntülenebilecek. Işık Gösterisi ve Oyunlar: "The Arrival" isimli ışık gösterisi ve Castle Doombad, Beach Buggy ve Polytopia & Vampire Survivors oyunları,oyun kütüphanesine eklenecek.

Güncellemelerin önümüzdeki hafta duyurulacağını söyleyen Tesla, yeni özelliklerin model ve bölgelere göre farklılık gösterebileceğini belirtti.