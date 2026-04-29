Eski CD Projekt Red çalışanları tarafından geliştirilen, bu yıl Türkçe dil desteğiyle gelecek olan The Blood of Dawnwalker'a dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

CD Projekt Red'in eski çalışanları tarafından kurulan Rebel Wolves stüdyosunun ilk büyük projesi olan ve The Witcher serisinin yönetmeni Konrad Tomaszkiewicz öncülüğünde geliştirilen The Blood of Dawnwalker, karanlık fantezi dünyasıyla oyuncuları büyülemeye hazırlanıyor.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

yüzyıl Avrupa'sının kasvetli ve kanlı atmosferinde geçen bu yapım, vampir mitolojisini farklı bir boyuta taşıyarak hem gündüz hem de gece hayatta kalma mücadelesi veren, iki doğalı bir karakterin epik hikayesini merkeze alıyor.

The Blood of Dawnwalker fragmanı

The Blood of Dawnwalker konusu

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Oyun, savaşların ve ölümcül Kara Veba'nın kırıp geçirdiği 14. yüzyıl Avrupa'sında geçiyor. İnsanlığın bu en zayıf ve çaresiz anını fırsat bilen vampirler ve diğer gece yaratıkları, yüzyıllardır mahrum bırakıldıkları gücü geri almak için gölgelerden çıkarak tarihi sonsuza dek değiştiriyorlar.

Biz ise bu kaosta Coen adında, bir "Dawnwalker"a dönüştürülmüş genç bir adamı yönetiyoruz. Coen, gündüzleri bir insan, geceleri ise bir vampir olarak iki dünyanın arasında sıkışmış durumda. Ana hedefimiz tehlikedeki ailemizi kurtarmak ancak bu yolda insanlığımıza sıkı sıkıya tutunmak ya da ailemizi korumak uğruna karanlık vampir güçlerinin lanetini kucaklamak tamamen bizim seçimlerimize kalmış. Dilerseniz ailenizi kurtarma arayışına odaklanabilir, dilerseniz de sizi bu canavara dönüştüren "Efendinizden" intikam almak için karşınıza çıkan herkesi yakıp yıkabilirsiniz.

The Blood of Dawnwalker nasıl bir oyun?

The Blood of Dawnwalker, Unreal Engine 5 teknolojisiyle geliştirilen, tek oyunculu, hikâye odaklı ve devasa açık dünyalı bir karanlık fantezi aksiyon-RPG oyunudur. Oyunu kendi türündeki diğer yapımlardan ayıran en büyük özelliği "Gündüz ve Gece" döngüsünün yalnızca görsel bir değişimden ibaret olmamasıdır:

Gündüz (İnsan Formu) : Kılıç kullanabildiğiniz, güçlü insan büyüleri yapabildiğiniz ve daha geleneksel savaş taktikleri uyguladığınız aşama.

: Kılıç kullanabildiğiniz, güçlü insan büyüleri yapabildiğiniz ve daha geleneksel savaş taktikleri uyguladığınız aşama. Gece (Vampir Formu): Yerçekimine meydan okuyan doğaüstü vampir yeteneklerinizi, ölümcül pençelerinizi ve vahşi öfkenizi serbest bıraktığınız aşama.

Oyun, eylemlerinize ve eylemsizliğinize doğrudan tepki veren yaşayan bir dünyaya sahip. Aldığınız her görevde dünyadaki zaman da ilerliyor, yani herkese yardım etmeniz imkânsız. Kimin hayatını kurtaracağınıza ve kimi kaderine terk edeceğinize siz karar veriyorsunuz. Bataklıklar, karlı dağ zirveleri, unutulmuş harabeler ve orta çağ kasabalarıyla dolu bu el yapımı dünyada, keşif hissi oldukça ön planda.

The Blood of Dawnwalker çıkış tarihi

Bandai Namco tarafından yayıncılığı üstlenilen yapım, 3 Eylül 2026 tarihinde resmî olarak piyasaya sürülecek.

Oyuncular şu an itibarıyla erken erişim kostüm bonusları veren ön sipariş paketlerine ulaşabiliyor.

The Blood of Dawnwalker hangi platformlarda var?

PC

PlayStation 5

Xbox Series S/X

The Blood of Dawnwalker fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) 49.99$ PlayStation Store (PS5) 2.999 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.999 TL

The Blood of Dawnwalker sistem gereksinimleri