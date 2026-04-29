Martta mobil için çıkan oynaması ücretsiz The Division Resurgence, sürpriz bir şekilde PC'ye de geldi.

Ubisoft imzası taşıyan üçüncü şahıs türündeki Tom Clancy’s The Division serisi dünyada çok sevilen oyunlar arasındaydı. Geçtiğimiz aylarda ise bu seriyle ilgili önemli bir gelişme yaşanmış, 2022’de duyurulan oynaması ücretsiz mobil oyun The Division Resurgence resmen iOS ve Android için yayımlanmıştı.

Şimdi ise The Divison Resurgence ile ilgili oyuncuları daha da sevindirecek bir gelişme yaşandı. Ubisoft, The Divison Resurgence oyununu resmen PC için de yayımladı. Şu anda ücretsiz bir şekilde oyunu indirip oynayabiliyorsunuz.

Düşük sistem gereksinimleri ve tamamen ücretsiz!

Oyunun sessiz sedasız PC için piyasaya sürüldüğünü belirtmek gerek. Bunun nedenlerinden biri erken erişimde olması olabilir. Ubisoft’a göre mevcut PC sürümü, Ağustos ayındaki resmî lansmanından önce teknik testler için sunuluyor. Şimdiye kadar bu mobil oyunun PC’ye geleceğine dair hiç bilgi görmemiştik. O yüzden bu gerçekten şaşırtıcı.

Dünyanın dört bir yanından insanın Division evrenine ulaşmasını sağlamayı amaçlayan The Divison Resurgence’ı tamamen ücretsiz bir şekilde buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz Ubisoft internet sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Normalde bir mobil oyun olduğu için sistem gereksinimleri de gayet düşük seviyelerde.

The Divison Resurgence sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci - Intel i5-4800 / AMD Ryzen 5 3400G

GPU - Intel UHD 630 / Entegre GPU

RAM - 8 GB

Depolama - 30 GB

Önerilen