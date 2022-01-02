Mutant yamyamlarla dolu bir yarımadanın açık dünya ortamında hayatta kalma mücadelesi vermeniz gereken The Forest, türünün en popüler oyunlardan bir tanesi. Henüz oynamaya başlamadıysanız The Forest sistem gereksinimlerine ve oyunun heyecan dolu hikayesine gelin yakından bakalım.

Endnight Games şirketi tarafından geliştirilen ve yine aynı şirket tarafından 2018 yılında PlayStation ve PC için yayınlanan The Forest oyunu, çıktığı ilk günden itibaren oyuncuların gözdesi olmuş ve kısa sürede milyonlarca satmıştır. Basit bir açık dünyada hayat kalma oyunu gibi görünse de işlenen hikayenin sunduğu korku ve gerilim unsurları The Forest’ı benzersiz yapıyor.

The Forest iyi bir oynanışına ve keyifli grafiklere sahip olsa da öyle çok büyük sistemlere gereksinim duymuyor. Bugün kullanılan pek çok bilgisayarda sorunsuz bir şekilde çalıştırmanız mümkün. Eğer henüz The Forest oynamadıysanız ama niyetiniz varsa gelin bu sevilen oyunun maksimum ve önerilen sistem gereksinimlerine bakarak oyuncuları nasıl bir hikaye beklediğini görelim.

The Forest sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri; İşletim Sistemi: Windows 7 İşlemci: Intel Dual-Core 2.4 GHz Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800GT DirectX: Sürüm 9.0 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX®-compatible

Önerilen sistem gereksinimleri; İşletim Sistemi: Windows 7 İşlemci: Quad Core Processor Bellek: 4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 DirectX: Sürüm 9.0 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX®-compatible



Son yıllarda çıkan ve yahu kim oynuyor bunları diye şaşırdığımız oyunlarlarla karşılaştıracak olursak The Forest sistem gereksinimleri günümüzde kullanılan pek çok bilgisayara uygun görünüyor.

The Forest nasıl bir oyun?

The Forest, açık dünya ortamında birinci şahış bakış açısı ile oynanılan bir hayatta kalma oyunu. Bir kaza sonucu bir yarımadaya düşen karakterimiz belirli görevleri izleyerek hayatta kalmaya çalışıyor ve çoğu zaman herhangi bir görev olmadan bu dünyada karşısına çıkacak yeni şeyleri keşfetmeye çıkıyor.

Oyunun temel korku unsurunu sağlayan ise adada bulunan yamyam mutantlar. Bu karakterler oldukça sıradışı çünkü direkt olarak asla dost ya da düşman gibi davranmıyorlar. Karakterimizin etrafında oldukları her an gerilim dolu anlar yaşanıyor ancak nasıl davranacakları çoğu zaman oyuncu hareketlerine bağlı olarak değişiyor.

Hayatta kalmak için adayı ve nesneleri keşfedin:

Kontrol edilen karakterimiz Eric LeBlanc’ın oğlu Timmy’nin kaçırılması ise oyunu daha da heyecanlı bir hale getiriyor. Oyuncu zaten keşfetmek zorunda olduğu adada biraz daha derinlere, gizemli mağaralara inmek durumunda kalıyor. Bu mağaralarda atılan her adım ise tam anlamıyla bir korku oyunu ortaya çıkmasını sağlıyor.

The Forest oyunculara kullanışlı bir hayatta kalma rehberi sunuyor. Bu rehber sayesinde adayı keşfedebilir, karşınıza çıkan nesnelerin ne olduğunu anlayabilir, işinize yarıyorsa toplayabilir ve craft ederek çok daha işe yarar nesneler haline getirebilirsiniz. Oyunda ilerledikçe karşınıza çıkan nesnelerin çeşidi de artacaktır.

Topladığınız nesneler hayatta kalıp kalmayacağınızı belirleyecek:

Oyunda gerçekçi bir gece gündüz döngüsü bulunuyor. Gündüzleri daha çok yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılarken geceleri gerçek anlamda hayatta kalmaya çalışırsınız. Çünkü mutant yamyamlar geceleri çok daha saldırgan olma eğilimindedirler. Gündüz topladığınız nesnelerin gece sizi koruyacak şeyler olduğundan emin olmalısınız.

Ekranın sağ alt köşesinde her zaman bir UHD ekranı göreceksiniz. Buradan kontrol ettiğiniz karakterin açlık, susuzluk ve enerji durumunu takip edebilirsiniz. Çoğu zaman yiyecek bulmak kolaydır. Adadaki su kaynakları sayesinde su bulmak da kolay ancak zehirli olup olmadıklarına dikkat etmelisiniz. Zehirli su, kaynatılarak temizlenebilir. Boş bir kaplumbağa kabuğunda yağmur suyu biriktirmeniz de mümkün. Açlık ve susuzluk direkt olarak karakterin enerji seviyesini etkiler.

Popüler açık dünya hayatta kalma oyunu The Forest sistem gereksinimleri nelerdir, nasıl bir oyun, hikayesi nedir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve oyun hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. The Forest oynadıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.