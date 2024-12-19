The Witcher 4'ün ana karakteri Ciri oldu. Ciri'nin Geralt’ın yerine geçmesi, hayranlar arasında büyük tartışmalara yol açtı.

The Witcher 4'ün ana karakteri olarak Ciri karşımıza çıkacak. CD Projekt Red, bu tercihin bazı hayranlar tarafından tartışmalı olabileceğini kabul ediyor. Ciri'nin bu rolü üstlenmesi ise uzun süredir planlanan bir adım.

Ciri, The Witcher 3’ün sonundaki kabul gören canon sonuna göre bir Witcher olma yolunda ilerliyordu ve yazar Andrzej Sapkowski tarafından ikincil bir protagonist olarak kabul ediliyordu. Ancak, Ciri'nin Geralt'ın yerine ana karakter olarak geçmesi bazı hayranlar tarafından olumsuz karşılandı.

The Witcher 4'ün yeni ana karakteri Ciri

CD Projekt Red'in anlatı yöneticisi Phillip Weber, bu kararı almadan önce, bu değişikliğin bazı oyuncular için tartışmalı olabileceğini fakında olduklarını söyledi. Weber, daha önce Geralt’ı oynayan oyuncuların hala Geralt’ı tercih edebileceğini ve bunun geçerli de görülebilecek bir endişe olduğunu belirtti. Ancak Ciri'nin ana karakter olarak hikâyeye katacağı pek çok ilginç yön olduğunu da vurguladı. Bu kararın yalnızca anlık bir düşünce değil, çok uzun bir süredir planlanan bir adım olduğunu ekledi.

Ciri'nin kadın bir karakter olması, sosyal medyada bazı tartışmalara yol açtı. Bazı oyuncular "Ciri çirkin" gibi eleştirilerde bulundu. Ancak tüm bu olumsuz yorumlara rağmen, birçok oyuncu yeni bir Witcher oyununun çıkacak olmasından memnuniyetini dile getirdi.