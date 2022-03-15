THY, halihazırda devam eden Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın ardından çok sayıda ülkeye seferlerini iptal etmişti. Bugün iptal edilen seferlerle ilgili yeni açıklama geldi.

Ukrayna’da devam eden işgalin ardından, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, attığı bir tweetle Ukrayna’ya komşu olan ülkelerden özel fiyatlı biletleri satışa sunmuş ve sözkonusu biletler 220 dolarlık fiyatıyla sosyal medyada çok tartışılmıştı.

THY’den bu uygulamanın ardından, savaşın halen devam ettiği Ukrayna’daki seferleriyle ilgili yeni açıklama geldi. THY, Ukrayna ve Rusya dışında pek çok yerde daha seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY seferlerinin iptal edildiği süreler uzatıldı

THY tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda “Ukrayna uçuşlarımız kalkışlı ve varışlı olmak üzere 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Rostov ve Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Moldova uçuşlarımız 10 Nisan'a kadar iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerini acentenizden, web sitemizden ya da çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" açıklamasında bulunuldu.

Bununla birlikte Belerus seferlerinin iptalinin ise 31 Mart’a kadar uzatıldığı duyuruldu. Diğer komşu ülkelere olan seferler ise devam ediyor. Tabii yine de savaşın seyrine bağlı olarak seferlerde değişiklikler söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde savaşın halihazırda var olan ve olabilecek etkileri sebebiyle sefer iptallerinin devam edebilir veya komşu ülkelerden ek seferler düzenlendiğini görebiliriz.