Tim Cook: iPhone SE, En İyi Android Telefondan Bile Hızlı

Apple CEO'su Tim Cook, şirketin mali durum açıklamaları sırasında yatırımcılarla bir araya geldi. Katıldığı görüşmede yeni iPhone SE modelleriyle ilgili önemli ve cesur açıklamalarda bulunan Cook, yeni iPhone SE'nin en iyi Android telefonlardan bile hızlı olduğunu iddia etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yeni akıllı telefonu iPhone SE'yi duyurdu. Uzunca bir süredir söylentilere konu olan ve gerek tüketicilerin gerekse teknoloji uzmanlarının merakla bekledikleri bu telefon,nihayet uygun fiyatıyla resmi olarak karşımıza çıktı. Şimdiyse Apple CEO'su Tim Cook, yeni akıllı telefonları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Apple bugün, 2020 yılının ilk çeyreğine dair mali durum açıklaması yaptı. Şirket, bu açıklamalar kapsamında 58.3 milyar dolar gelir rapor ederken Apple CEO'su Tim Cook, yatırımcılarla bir araya geldi. Cook, bu görüşme sırasında iPhone SE ile ilgili son derece cesur açıklamalarda bulundu.

2020 model iPhone SE ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Tim Cook, iPhone SE'nin hangi bölgelerde daha popüler olacağı sorusuna çok net bir cevap verdi. Cook, yeni model iPhone'un gelir seviyesi düşük olan ülkelerde daha çok tercih edileceğini açıkladı. Yeni telefonlarının ciddi anlamda uygun bir fiyat etiketine sahip olduğunu söyleyen Cook, bu hamlenin çok sayıda tüketiciyi iOS kullanmaya iteceğini ifade etti.

Apple, iPhone SE'ye fazlasıyla güveniyor

Apple CEO'su Tim Cook'un iPhone SE ile ilgili belki de en cesur açıklamaları, telefonun performansı ile ilgiliydi. Cook, yaptığı açıklamalarda yeni iPhone'un piyasadaki en iyi Android telefondan bile hızlı olduğunu söyleyerek bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi. Cook, bu açıklamalarla bir anlamda iPhone SE'ye ne kadar güvendiğini de göstermiş oldu.

Tim Cook, yeni iPhone SE'nin rekabetçi fiyatının, şirketin gelecekteki genel fiyatlandırma politikasındaki bir değişikliği gösterip göstermediği ile ilgili soruya ise kaçamak bir cevap verdi. Cook'a göre Apple, en iyi ürünleri daima uygun bir fiyat karşılığında satabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Cook, bu durumun iPhone SE'ye özel değil, Apple'ın genel fiyatlandırma politikası olduğunu söyledi.

Tim Cook tarafından yapılan açıklamalar, şirketin uygun fiyatlı yeni iPhone modeline fazlasıyla güvendiğini ve bu cihazdan umutlu olduğunu ortaya koyuyor. Aslına bakacak olursak iPhone SE'nin satış miktarı da bu güvenin nedenini açıklıyor ve Apple'ın yüzünü güldürüyor.