İkinci el otomobil piyasası artan fiyatlardan dolayı kan ağlarken bu fiyatlardan en az etkilenen markalardan biri Tofaş oldu. Ancak yakın zamanda onun da fiyatının tavan yaptığı bir ilan, bir meraklı tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce liraya satılan Doğan SLX, kalacağı yere çekici aracıyla götürüldü.

Ülkemizde Tofaş marka arabaların seveni çok. Kimi bu arabaları klasik olarak görüyor, kimi ise oldukça düz tasarımlarını modifiye sınırı olmayan bir tuval olarak. Çoğu modelin ikinci elde 50 bin TL’yi aşmaması da aracın çokça tercih edilmesine neden gösterilebilir tabii.

Ancak yakın zamanda gerçekleşen olayda bir Tofaş Doğan, ederinin belki de 4 katı fiyata satıldı. Üstüne üstlük satın alan kişi, “aracı değerlenene kadar saklayacağını” ifade etti.

Aracı kalacağı yere çekici götürdü

İstanbul’da yaşayan galerici Sercan Deniz, bir süre önce 1993 model Tofaş Doğan SLX aracını internet üzerinden satışa çıkarmıştı. İlanı gören birçok kişi 200 bin liranın üzerindeki fiyatı görünce şaşırsa da görünüşe bakılırsa bu modelin meraklıları da vardı. Olay üretim yılı mı, yoksa aracın iyi az kullanılmış olması mı, bilemiyoruz.

İlanı gören Muhammet Maden, ufak bir pazarlık da yaparak aracı 200 bin TL’ye satın aldı. Aracın yeni sahibi Maden, Doğan’ı zarar görmesin ve yol yapmasın diye çekici çağırdı. Araç etraftakilerin şaşkın bakışlarıyla kalacağı otoparka götürülürken Muhammet Maden, yaptığı alışveriş hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Zaten 5-6 aydan beri aracın peşindeydim. Arkadaşlardan fiyat konusunda yardımcı olmasını istedim. En sonunda 200 bin TL’ye anlaştık ve aracı aldım. Yani değerli bir araç satın aldım. 3 bin 480 kilometrede bir araç, Tofaş SLX. Ben 95’liyim, araç 93 model. Şu anlık satmayı düşünmüyorum. Kendi otoparkımıza koyacağız aracı. İlla ki satacağım ama değeri bulununca satılır. Şu an satmayı düşünmüyorum. Bir iki yıl otoparkımda saklayacağım aracı.