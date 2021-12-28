TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günkü toplantıda TOGG’un güncel yerlilik oranını paylaştı. Karakaş, ilerleyen döneme ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda 2022’de üretime geçeceği, Aralık 2023’te de yollarda olacağı açıklanan Türkiye’nin yerli otomobil projesi TOGG, bugün yeni bir haberle geldi. Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, TOGG’un şu anda ne kadar yerli olduğunu açıkladı. Buna göre TOGG’da %51 yerlilik oranı yakalandı.

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık tarafından paylaşılan yazıda, TOGG’un dün gerçekleşen toplantısında Karakaş’ın söyledikleri yer aldı. Karakaş, yerlilik oranıyla birlikte bugün geldikleri aşamayı ve bir sonraki adımları da toplantıda dillendirdi. Karakaş’ın açıklamaları şu şekildeydi:

“%51 yerlilik oranını yakaladık”

"Verdiğimiz her sözün arkasında durarak, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Tedarikçilerimizin yüzde 75'ini Türkiye'den seçerek, 51 yerliliği yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Gemlik'i mobilitenin kalbi yaptık. Avrupa'nın en temiz tesislerini kurduk. Yatırım başlama tarihimizde şaşma olmadı. Yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240'a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık.”

“Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik”

“Ankara'da Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze'de prototip atölyemizi hayata geçirdik. 3 boyutlu modellerle simülasyonları tamamladık. Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma gibi geliştirme ve fonksiyon test prototiplerini Türkiye'de üreterek, test merkezlerine gönderdik. Stuttgart'ta TOGG Europe'u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık. '2022 sonunda bataryamız yerli olacak' dedik, Farasis ortaklığında Siro'yu kurduk. Hızlı ve yaygın altyapı oluşumuna destek için TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile hazırlıklara başladık.”

C segment SUV, 2023’ün ilk çeyreğinde pazara çıkıyor

TOGG CEO’su Karakaş, açıklamalarını TOGG ailesinde yer alacak diğer modellerden bahsederek sonlandırdı. Karakaş, İlk araç olacak olan C segmentindeki SUV’un 2023’ün ilk çeyreğinde pazara çıkacağını, ardından C segment sedan ve hatchback modellerinin üretim sırasına gireceğini açıkladı.

Karakaş, ilerleyen yıllarda B-SUV ve C-MPV ile TOGG’un 5 modelden oluşan ürün gamının tamamlanacağını ifade etti. 2030 yılına kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planladıklarını ekledi.