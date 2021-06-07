150 milyon TL civarında olan ödenmiş sermayesini 1 milyar TL'ye yaklaştıran TOGG, Türkiye'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler arasında en yüksek ödenmiş sermayeye sahip şirket oldu.

Yerli otomobilin arkasındaki şirket olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ ya da kısaca TOGG, 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında şirketin ödenmiş sermayesini 150 milyon TL’den 996 milyon 774 bin TL’ye çıkardı. 846 milyon 774 bin TL'lik bu muazzam artış TOGG'u Türkiye'deki otomotiv alanında faaliyet gösteren ödenmiş sermayesi en yüksek şirket haline getirdi.

TOGG, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacak. Buna göre kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam etmektedir. Süreç tamamlandıkça ilave bilgilendirme yapılacaktır."

Türkiye'de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren en yüksek ödenmiş sermayeye sahip şirketler

TOGG - 996.774.000 TL

- 996.774.000 TL Mercedes-Benz Türk - 746.548.971 TL

- 746.548.971 TL Hyundai Assan - 627.235.000 TL

- 627.235.000 TL TOFAŞ Türk - 500.000.000 TL

- 500.000.000 TL Ford Otosan - 350.910.000 TL

- 350.910.000 TL Oyak Renault - 323.300.000 TL

- 323.300.000 TL Honda Türkiye - 180.000.000 TL

- 180.000.000 TL Toyota Türkiye - 8.613.000 TL

Söz konusu yeniden sermaye dengelemesinin ardından TOGG'un başı çeken hissedarları olan Turkcell, Zorlu ve Anadolu Grubu da KAP'a açıklamada bulundu ve sermaye artırımı sonrasında KÖK’ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2.9 payının yüzde 0.2’lik kısmını satın almak için işlemlerin başladığı ifade edildi.

Halka açık bir şirket olmayan BMC ise konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa da söz konusu sermaye artırımı sonrasında BMC'nin TOGG'daki payının yüzde 23'e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) iştirakteki yüzdesinin ise yüzde 8’e çıkması bekleniyor.

Ödenmiş sermaye nedir?

Ödenmiş sermaye, en kaba açıklamasıyla şirketin toplam sermayesinden ödenmemiş sermayenin çıkarılması ya da halka açık bir şirketin piyasaya sürdüğü hisse adedi ile hisselerin nominal değerinin çarpılmasıdır.