Dünyanın neresine giderseniz gidin, çocukluğunda bir kez olsun Tom ve Jerry izlememiş olan biriyle karşılaşmanız neredeyse imkansızdır diye düşünüyoruz. Ancak bugün öğrendik ki yıllardır Tom ve Jerry ismiyle tanıdığımız çizgi dizinin başkarakterlerinin asıl isimleri, sandığımızdan oldukça farklıymış.

İlk olarak 1940 yılında yayın hayatına başlayan ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala eski popülerliğini koruyan televizyon tarihinin en sevilen çizgi filmlerinden Tom ve Jerry’ye adını veren karakterleri ‘Tom’ ve ‘Jerry’nin isimlerinin tam hali; Warner Bros’un geliştirmiş olduğu MultiVersus isimli oyunla birlikte ortaya çıktı.

Warner Bros’un 2022 yılında piyasaya sürmeyi planladığı platform oyunu MultiVersus’a ait tanıtım görsellerinde, çizgi serisinin başkarakterlerinin tam isimlerinin yanı sıra, serinin yayınlanan ilk bölümünün ismine de yer verildi.

İyi ki kısaltmışsınız:

ComicBook.com’un yapmış olduğu habere göre Tom ve Jerry takma adlarıyla bilinen ve tüm dünyada da bu isimle anılan ünlü çizgi karakterlerinin asıl isimlerinin; Tom için ‘Thomas Jasper Cat Sr.’, Jerry içinse ‘Gerald Jinx Mouse’ olduğu belirtildi.

Yani çocukluğumuzda hepimizi ekrana kilitleyen bu iki sevimli ezeli düşmanın asıl isimleri Tom ve Jerry değil de Thomas Jasper Car Sr ve Gerald Jinx Mouse’muş.

Tanıtım görsellerinde ayrıca, ilk olarak 80 yıl önce gösterilmeye başlanan çizgi dizinin ilk bölümünün ismi olan “Puss Gets The Boot”a da yer verildi.

MultiVersus oyununa gelecek olursak: Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan platform oyununda Tom ve Jerry’nin yanı sıra daha bir sürü tanıdık isim karşımıza çıkacak. Oyunda göreceğimiz karakterler arasında Bugs Bunny, Adventure Time’dan tanıdığımız Finn ve Jake, Steven Universe’den Steven ve Garnet, DC evreninden Batman, Superman ve Wonder Woman, Game of Thrones’dan Arya Stark gibi karakter de yer alacak.