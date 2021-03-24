Toyota, hafif ticari kategorisinde Türkiye pazarına yepyeni bir yüz kazandıracak olan Proace'in Türkiye lansmanını gerçekleştirdi ve yeni Toyota Proace'in Türkiye fiyatları açıklandı.

Türkiye’de hafif ticari denildiğinde daha çok FIAT ve Ford öne çıkıyor olsa da bugün itibarıyla hafif ticari segmentine yeni ve iddialı bir model daha eklendiğini söyleyebiliriz. Japon otomotiv devi Toyota’nın ilk kez 2019 yılında duyurulan ve 2020 yılında Avrupa’da satışlarına başlanan hafif ticari aracı Proace, nihayet Türkiye pazarına da giriş yaptı.

Online olarak gerçekleştirilen bir basın etkinliği ile Toyota Proace’in Türkiye lansmanını gerçekleştiren Toyota, kompakt ticari araç sınıfında popüler modellerden biri haline gelebilir. Zira Toyota, Proace’i tasarlarken daha çok “ticari” kullanıma odaklanmış olsa da diğer Toyota modellerinde olduğu gibi konforu da ikinci plana atmamış.

Kısa ve uzun camlı van olarak satışa sunulan Proace modelleri; raylı koltuk sistemleri, isteğe bağlı üçüncü sıra koltuk, üç ayrı ikinci sıra koltuk opsiyonu ve tüm koltuklar için Isofix bağlantısı ile segmentinin ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılıyor.

8 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranına sahip olan Toyota Proace, yeni nesil otomobillerin olmazsa olmazlarından Mirror Link, Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuyor. Sesli komut özelliği sayesinde kolay bir kullanım sunan araç; çarpışma uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi pek çok donanıma da sahip.

Türkiye’de 100 ve 130 beygir güç sunan iki ayrı 1,5 litrelik dizel motor seçeneği ile ve 3 farklı donanım paketi ile satışa sunulacak olan Toyota Proace’in Türkiye fiyatları şu şekilde: