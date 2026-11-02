Türkiye Trafiğinde En Çok Kaydı Bulunan Otomobil Markaları: TOGG Kaçıncı Sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 dönemine ilişkin Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyonu aşmış durumda.

Açıklanan verilere baktığımızda Eylül ayında 64 bin 361 otomobilin trafiğe kaydı yapılmış görünüyor.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Peki yolları dolduran otomobillerden hangilerinin trafik kaydı en çok?

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Eylül 2026 TÜİK verilerine göre trafiğe 64 bin 361 otomobil kaydedildi.

Bu otomobillerin marka dağılımına baktığımızda Renault açık ara ilk sırada yerini alıyor. Renault'u TOGG ve Hyundai takip ederken Volkswagen ile Toyota da ilk sıralarda bulunuyor.

Renault'un Türkiye'deki konumunu düşününce aslında bu sonuç çok da şaşırtıcı değil. Clio, Megane ve Austral gibi modellerle farklı kullanıcı gruplarına hitap eden marka, özellikle Türkiye pazarında yıllardır önemli bir yere sahip.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

TOGG listenin dikkat çekici isimlerinden birini oluşturuyor.

TOGG, Eylül ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin %9,8'ini oluşturarak ikinci sıraya yerleşti. Markanın bu sıralamadaki konumu, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarının gelişimi açısından da dikkate değer.

TOGG'un ardından üçüncü sırayı Hyundai %8,6'lık payla kapmış görünüyor. Ülkemizde özellikle i20, Bayon, Tucson gibi modeller ekmek ve su gibi gidiyor.

Volkswagen, %7,1'lik payla dördüncü sırada.

Golf, Polo, T-Roc ve Tiguan gibi modelleriyle farklı segmentlerde kullanıcıların karşısına çıkan marka, Türkiye'deki güçlü bilinirliğini sürdürmeye devam ediyor.

Corolla, C-HR ve Yaris gibi modelleriyle Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Toyota, %6,8'lik payla Volkswagen'dan sonra listenin beşinci sırasına yerleşiyor.

Peki listenin devamında hangi markalar var?

İlk beşin ardından Mercedes-Benz %5,3, Skoda %5,0 ve Kia %4,5 payla birbirini takip ediyor. Peugeot %3,7, Nissan ise %3,3'lük oranla ilk 10'u tamamlıyor.

Opel, Fiat ve Tesla'nın her biri %2,7 paya sahip. Dacia ve BMW %2,6 ile bu markaları takip ediyor. Listenin son bölümünde ise Citroen, Volvo, Audi, Chery ve Honda bulunuyor.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyonu aştı.

TÜİK'in Eylül 2026 verilerine bakıldığında ay sonu Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısının 18 milyon 115 bin 875'e ulaştığı görülüyor. Aynı dönemde bütün motorlu kara taşıtlarının toplam sayısı ise 35 milyon 65 bin 235 olarak açıklandı.

Bu veriler de Türkiye'nin artık resmen bir otomobil ülkesi olduğunu gösteriyor diyebiliriz.