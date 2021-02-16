2021 yılına girip Matrix 4 konusunda haberler okumaya başladığımız şu noktada hala Enter The Matrix konusunda yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Trinity’nin Neo’yu öpmesi gerçek anahtar mıydı?

14 Mayıs 2003 yılında vizyona giren Enter The Matrix, Matrix serisinin ilk filmi olmasının dışında dünyanın en popüler aksiyon ve bilim-kurgu filmi olacağını ön göremiyordu. Matrix 4 filminin çekimlere başlamasıyla beraber 2011 yılında başlayan bir tartışma tekrar gün yüzüne çıktı.

Enter The Matrix’in en popüler sahnelerinden biri olan: Ajanlar tarafından Matrix simülasyonunda vurulan Neo’nun aynı zaman diliminde, Nebuchadnezzar’da Trinity’nin onu öpmesi sonucunda ölmeyip ayağa kalkması kafalarda soru işareti oluşturmuştu.

Trinity seçilmiş kişinin anahtarı mı?

Tam da konunun koptuğu nokta burası. Wachowskis kardeşlerin bu sahneyi yazmasının bir amacı olduğu kesin. Neo ilk defa Kahin’le karşılaştığında yaşlı kadın ona “Sen o değilsin belki de diğer hayatını bekliyorsun” diyor. Trinity’e ise “Seçilmiş kişiye aşık olacaksın” mesajı veriyor.

Trinity’nin Neo’ya aşık olması ve onu öpmesi sonucundaysa, vurulan Neo bir anda ayağa kalkarak ajanların tabiri caizse içinden geçiyor. (Cidden geçiyor ama) Bu noktada ikilinin öpüşmesi ve birbirlerine aşık olması Neo’yu The One yani seçilmiş kişi yapıyor.

Simülasyon bunu nasıl anladı?

Birçok kişinin temelde merak ettiği nokta burası. Animatrix izleyenler makinelerin insan duyguları ve düşüncelerini okuyabilmek konusunda oldukça başarılı olduklarını biliyor. Trinity’nin Neo’yu öptüğü sahnede bildiğiniz üzere gemiye makineler giriş yapıyorlardı.

Son bölümde Mimar ile konuşan Neo’nun öğrendiği kilit bir bilgi var. Matrix “Seçilmiş kişiye odaklı olarak yaratılıyor”. Daha önce 5 Matrix daha yaratılmış ve her seferinde bir hata nedeniyle seçilmiş kişi ortaya çıkıyor. Mimar seçilmişin görevini net olarak Neo ile karşılaştığında tanımlıyor. Seçilmişin kaynağa dönüp yani gerçek dünyaya, Zion’u oluşturmak için 16 kadın 7 erkek alıp eko sistemi tekrar oluşturması gerekiyor.

Elbette Neo bu oyunu bozuyor keza Mimar’ın söylediğine göre daha önceki 5 seçilmiş kişi türün geri kalanına çok bağlı olup, seçilmiş kişi olmak hoşlarına gittiği için bütün insanoğlunun yok olmasına izin vermemek adına Mimar ne isterse yapmışlardı. Neo bunu yapmayıp, “Alayına isyan, ölümüne Trinity” diyerek böyle yaşamaktansa yakarım bu gezegeni modunda Trinity’e gidiyor.

Özetle

Matrix’in annesi Kahin Trinity’i seçilmiş kişiyi belirlesin diye bir anahtar olarak hazırlıyor. Elbette Matrix 4’ten önce bu tartışmanın tekrar başlamasının temel unsuru Trinity’nin Matrix 4’te dönmesi.

Makinelerin Matrix Revolutions finalinde Neo’yu alıp götürmesinin nedeni, insanoğlu için bir hala umut beslenebileceği yönündeki inançları. Carrie-Anne Moss Matrix 4’te nasıl bir etki bırakır bilemiyoruz elbette ama Animatrix’de izlediğimiz hikayeden fazlasıyla parçayı Matrix 4’te göreceğimiz kesin.