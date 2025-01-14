Bugün içeriğinin konusu, otomotiv tarihinin en ikonik arabalarından biri olan Chevrolet Corvette. Geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkıp tam 71 yılı geride bırakan Corvette’in tüm modellerini tek tek hatırlıyoruz.

İlk defa 1953’te tanıtılan Chevrolet Corvette, aynı zamanda Amerika'nın ilk seri üretim spor otomobili.

Özellikle C2 'Sting Ray' ile herkesin aklına kazınan ikonik araba, bugüne kadar tam 8 farklı jenerasyonu ile karşımıza çıktı.

Bunlardan ilki, 1953’te tanıtılan Corvette C1.

Fiberglas gövdeye sahip ilk seri üretim otomobil olan Corvette C1, ilk yıllarda otomatik, daha sonra da manuel vites seçenekleriyle satışa sunulmuştu. 3.9 litre sıralı 6 silindir ve 4.3 litre V8 motor seçeneklerine sahip C1, özellikle V8 motoru ile dikkatleri çekmiş ve 70 bin adet satmıştı.

İçeriğin başında da bahsettiğimiz, belki de en ikonik versiyon olan Corvette C2.

1963’te üretimine başlanan Corvette C2, 'Sting Ray' adı altında piyasaya sürülmüştü. 3.6, 4.4 ve 5.4 litrelik V8 motora sahip model tam 117 bin adet sattı.

Corvette tarihinin en çok satılan versiyonu olan C3.

1968’de üretimine başlanan ve tam 542 bin adet satılan Corvette C3, 5.4, 5.7 ve 7 litrelik V8 motor seçeneklerine sahipti. 1982’ye kadar üretilen model, en uzun süre üretilen Corvette modeli de oldu.

C3’ten sonra düşüşün başladığı versiyon C4.

1984’te üretilmeye başlanan Corvette C4, aslında modern tasarımıyla herkesin dikkatini çekmişti ancak bu satışlara yansımadı. 5.7 litrelik V8 motor seçeneğiyle gelen C4, rekor kıran C3’ün ardından yalnızca 358 bin adet satabildi.

Z06’yı hayatımıza sokan, C5.

LS1 V8 motoruyla dikkat çeken C5’in üretimine 1997’de başlandı ve 2004’e kadar devam etti. Yüksek performans odaklı 'Z06' versiyonunun da tanıtıldığı bu yıllarda 248 bin adetle istenilen satış başarısı yine elde edilemedi.

Ekonomik krizin vurduğu talihsiz model C6.

Z06’ya ek ZR1 versiyonu da hayatımıza C6 ile 2005’te girdi. 6, 6.2 ve 7 litrelik V8 motor seçeneklerine sahip C6 başlarda çok satsa bile 2008 ekonomik krizinden çok etkilendi ve 215 bin adette kaldı.

'Ya sev ya nefret et modeli' C7.

2014’te tanıtılan C7, ilk başta özellikleriyle arka far tasarımıyla çok eleştirilmiş, İtalyan otomobillerine benzediğini düşünülmüş ve bu çok olumsuz karşılanmıştı. Ancak bu yeni tasarım dilinin beğeneni de çoktu. Özelliklle 2016 sonrası gösterdiği satış başarısıyla 262 bin adeti yakalayabilmiş, uzun süre sonra bir önceki versiyonunu sollayan ilk model olmuştu. C7, LT1 V8 (Stingray), LT4 Süperşarjlı (Z06) V8 ve LT5 Süperşarjlı V8 (ZR1) motor seçenekleriyle gelmişti.

Ve günümüz, 2020’de tanıtılan C8…

İlk defa ortadan motorlu bir Corvette’e merhaba dediğimiz bu C8, 6.2 litre LT2 V8 (Stingray) ve 5.5 litre LT6 V8 (Z06) motor seçenekleriyle satılıyor.

Peki yukarıdaki modeller arasından sizin favoriniz hangisi?

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