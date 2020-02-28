Türk Hackerlar Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sitesini Hackledi

Türk hackerlar, Rusya Federasyonu'nun Savunma Bakanlığı'na ait internet sitesini hackledi. Siteyi ele geçiren Türk hackerlar, siteye İstiklal Marşı videosu ve 'Her Türk Asker Doğar' yazılarını ekledi.

Yüksek güvenlik önlemlerine sahip olmayan internet sitelerinin ele geçirilme olaylarına zaman zaman şahit oluyoruz. Özellikle Türk hackerların ele geçirdiği internet sitelerinde ise Türk Bayrağı ile sıkça karşılaşıyoruz.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait resmi internet sitesinin alt domaininin az önce ele geçirilmesiyle Türk hackerlar bir kez daha kendilerini gösterdi. Aldığımız acı haber sonrası Rusya ile Türkiye arasında gelişmelerden dolayı böyle bir adım attığı düşünülen hackerlar, sitede bir de İstiklal Marşı paylaştı.

Siteye 'Her Türk Asker Doğar' yazısı eklendi:

Rusya'nın Savunma Bakanlığı'na ait olan internet sitesinde an itibarıyla "Her Türk Asker Doğar" yazısı bulunuyor. Bu yazının hemen altında ise arka planında üzerinde kar olan dağlar bulunan bir bayrak fotoğrafı yerleştirilmiş durumda.

Türk hackerlar tarafından ele geçirilen ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait olan internet sitesinin alt kısmında ise İstiklal Marşı'nın video paylaşım platformu YouTube'a yüklenmiş hâli yer alıyor. Video oynatıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı'nın sesi yükseliyor.

İnternet tarayıcısının sekmeler bölümünde yer alan ve ele geçirilen internet sitesine ait olan kısımda ise dalgalanan bir bayrak ve hemen yanında "TSK BURADA" yazısı beliriyor. Konu hakkına henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim.

Güncelleme:

Türk hackerlar tarafından ele geçirilen ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait olan alt domain şu an için kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. İnternet sitesi ele geçirildikten sonra yüklenen İstiklal Marşı ve Türk Bayrağı, bahsi geçen siteden kaldırıldı.