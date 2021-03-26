Türkiye'de Yoksulluk ve Açlık Sınırı Açıklandı

Türk-İş, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırına yer verdiği 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın mart ayı sonuçları açıkladı. Yayınlanan araştırma sonucunda dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırının yanında bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' verisine de yer verildi.

Türk-İş, her ay gerçekleştirdiği ve gıda, hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine etkisini belirleyip, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak amacıyla yapılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Mart ayı sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan araştırma sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı anlamına gelen açlık sınırı Mart 2021 için 2 bin 736 TL olarak belirlendi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri temel ihtiyaçlar için yapılması zorunlu tüm harcamaların toplam tutarı olarak ifade edilen yoksulluk sınırı ise yine 4 kişilik bir aile için 8 bin 912 TL oldu.

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' 3 bin 317 TL:

Araştırmada aynı zamanda bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin ne kadar olduğu da açıklandı. Buna göre tek başına bekar bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken miktar 3 bin 317 TL. Türk-İş aynı zamanda genel durumu etkileyen temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarına da değindi.

Buna göre tavuk, yumurta, zeytinyağı gibi bazı gıda maddelerinin fiyatlarında artış gözlemlenirken yılın ilk çeyreği itibarıyla fiyatlardaki artış oranı yüzde 5,64 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz 12 ayda gıda enflasyonunda yaşanan artış oranı ise yüzde 16,66 oldu. 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasında bir önceki aya göre artış oranı ise yüzde 0,63 olarak belirlendi.

Araştırmada yer verilen bir diğer veri ise sebze - meyve fiyatlarının ortalaması oldu. Paylaşılan verilere göre ortalama sebze kg fiyatı mart ayı için 7,38 lira olurken, ortalama meyve fiyatı ise 7,75 lira olarak açıklandı.