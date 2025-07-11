Kuzey Kıbrıs’ta uzun süredir gündemde olan internet altyapısı sorunu için somut adımlar atılmaya başlandı. Türk Telekom, bu kapsamda yeni bir yapılanmaya gidiyor. KKTC’de fiber internet altyapısı kurmak için yeni bir şirket kuracak ve 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Kuzey Kıbrıs’ta internet altyapısı tamamen değişiyor. Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan yeni protokolle birlikte, adada fiber internet dönemi başlıyor. Bu dönüşümün sorumluluğunu ise Türk Telekom üstlenecek.

KKTC’nin mevcut internet altyapısının yetersiz kalması nedeniyle harekete geçen taraflar, evlere ve işletmelere yüksek hızlı internet sunmak için planlarını devreye aldı.

Kuzey Kıbrıs’ta internet altyapısı değişiyor

Şu anda ortalama 10 Mbps hızında hizmet sunulurken, yeni fiber altyapıyla bu hızın 1000 Mbps seviyelerine çıkması hedefleniyor. Kablolama süreci kapsamında şehir merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerin de kapsama alınması planlanıyor. Proje kapsamında KKTC’de yaklaşık 150 bin haneye bir yıl içinde fiber internet ulaştırılması amaçlanıyor.

Türk Telekom, bu doğrultuda yeni bir şirket kuracak ve altyapı kurulumları için 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek. Şirketin sermayesi 50 bin Euro olarak belirlendi. Yeni altyapının hem kamu kurumlarını hem de bireysel kullanıcıları kapsayacak şekilde hizmet sunması planlanıyor. İnternet fiyatlarının ise mevcut seviyelere yakın kalacağı ifade ediliyor.