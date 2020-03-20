Turkcell, AVM’lerdeki Mağazalarını Kapattığını Açıkladı

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden Turkcell, koronavirüsle mücadele kapsamında AVM içi mağazalarını kapatma kararı aldığını açıkladı. Turkcell'in yanı sıra pek çok marka daha AVM'lerdeki mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Yayılmaya aralıksız devam eden koronavirüs, artık merkez üssü olarak Avrupa’da görülmeye başlanmıştı. Son olarak ülkemizde de tespit edilen ve hızla yayılan virüsle mücadele için devlet kurumlarının yanı sıra pek çok özel kuruluş da yoğun çaba sarf etmişti. Koronavirüse karşı verilen bu mücadeleye katılan son şirket ise Turkcell oldu.

Koronavirüsün özellikle kalabalık ortamlarda temas ya da solunum yoluyla bulaşabilmesi, AVM’leri bir numaralı tehdit bölgesi yapıyordu. Bu sebepten ötürü ülke genelinde pek çok AVM’deki dükkanlar kapanırken Turkcell de AVM içi mağazalarını kapatma kararı aldığını açıkladı. Alınan bu karar, kullanıcılara SMS ile iletildi.

Diğer Turkcell mağazaları çalışmaya devam edecek:

AVM içi mağazalarını kapatma kararı aldığını kullanıcılarına SMS yoluyla ileten Turkcell, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Değerli Turkcell’liler, COVID-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerimiz kapsamında AVM içi mağazalarımız bugün itibarıyla kapanacak. Kesintisiz iletişim için diğer mağazalarımız pazar günü hariç her gün 12.00/18.00 arası hizmete devam edecektir. Sağlıklı günler dileriz.”

20’den fazla marka, AVM içindeki mağazalarını kapattığını açıkladı:

Turkcell’in yanı sıra Boyner ve YKM dâhil birçok firma daha koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapattığını duyurmuştu. Türkiye’deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapattığını açıklayan Boyner’in ardından 20’den fazla marka da benzer açıklamalar yapmış ve mağaza faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu ifade etmişti.

Mağazalardan bağımsız olarak Adana, Zonguldak, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu ve Kırklareli’nde faaliyet gösteren 7 AVM, koronavirüsle mücadele kapsamında faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. AVM yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda, temel ihtiyaçlar için market ve bir eczanenin 12.00/20.00 arasında açık kalacağı belirtildi.