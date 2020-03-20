TRT, yaptığı yeni duyuruyla birlikte, anlaşmalı olduğu yapım şirketleri aracılığıyla yayınladığı tüm dizilerin çekimlerini 2 haftalığına durdurduğunu açıkladı. Bu aranın ardından da yeni önlemler getirilecek.

Dünya genelinde her geçen gün daha fazla etkisini göstererek yayılmaya devam eden koronavirüs için önlemler alınmaya devam ediyor. Alınan bu önlemlere son olarak TRT de katıldı. TRT, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kanalda yer alan dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verdiklerini duyurdu.

TRT’ye bağlı kanallarda yayınlanan dizilerin set çalışmalarına ara verdiklerini duyuran medya kuruluşu, bu şekilde COVID-19’un yayılma hızını olabildiğince yavaşlatmaya katkıda bulunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yapım firmaları aracılığıyla TRT’ye katkı sağlayan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmayı hedeflediklerini belirten TRT, “Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.” şeklinde açıklama yaptı.

Alınan kararın TRT ile birlikte çalışan tüm yapım şirketlerine bildirildiğini belirten kuruluş, belirlenen 2 haftalık sürecin ülkedeki genel duruma bağlı olarak uzatılabileceği de belirtildi.

Önlemler Artırılacak

TRT, setlerin yeniden çalışmaya başlamasının ardından ek önlemler alınacağını da duyurdu. Bu önlemlere göre; setlerde ambulans, sağlık çalışanı ve ateş ölçerlerle birlikte yeterli sayıda dezenfektan ve maske bulunacak. Ayrıca, 60 yaş üzeri çalışanlar başta olmak üzere risk grubunda bulunan insanların çalıştırılmamasına özen gösterilecek.

Bu önlemler dışında dizilerin içerisinde yer alacak figürasyon sayısının da asgari düzeye indirileceği açıklandı. Dizilerin senaryoları yazılırken bu hususa dikkat edilip çekimler buna göre gerçekleştirilecek.