Turkcell'in sunduğu mobil uygulamalardan Paycell, kripto para alım satım hizmeti vermeye başladı. Kullanıcılar, uygulamanın son sürümündeki "Dijital Varlık Al/Sat" menüsü ile bu imkandan faydalanabiliyorlar. Yaşanan gelişme, Türkiye'deki kripto para yatırımcıları için kritik önem arz ediyor.

Kripto para camiası Ripple ile SEC'in davası ve Bitcoin'in bir anda yaşadığı sert düşüşle çalkalanırken, Türkiye'de bu konuyla ilgili çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu gelişme kapsamında Turkcell'in mobil uygulamalarından olan Paycell, kripto para alım satım işlemine izin vermeye başladı. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ancak bu hamleyle devlet, kripto para alım satımına resmen imkan tanımış oldu. Yaşanan gelişmenin etkisi, önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak.

Devletin kripto para alım satımına imkan tanımasını söylememizin sebebi, Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olması. Hatta şirketin halka arz edilmiş bölümünü saymazsak, en büyük ortağının (yüzde 26,2) Türkiye Varlık Fonu olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Bu hamleyle birlikte kullanıcılar, Türkiye'de ya da global alanda hizmet veren borsaları kullanmaya ihtiyaç duymadan, Paycell ile kripto para alıp satabilecekler.

İşte Paycell'in kripto para alım satımına izin verdiğinin delili

Yukarıdaki görüntüler, uygulamaya "Dijital Varlık Al/Sat" isimli yeni bir menü geldiğini gösteriyor. Bu menüye giriş yaptığımızda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Stellar Lumens (XLM), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) isimlerine sahip kripto para birimlerinin satın alınabildiğini görüyoruz.

Yaşanan bu gelişme, yeni yatırımcının kripto para yatırımı yapmasını sağlayabilir gibi görünüyor. Çünkü Paycell'e eklenen bölüm, çok basit bir kullanım imkanına sahip. İlgili menüye girip "Al" yazan butona tıkladığınızda, daha önce yapmamış olan kullanıcılar için kimlik numarası doğrulaması isteniyor. Bunu yapan bir kullanıcı, hesabında para olduğu takdirde de bahsi geçen kripto paralardan birini satın alabiliyor.

Eğer sizler de bu Paycell uygulamasını edinerek kripto para alım satımına başlamak isterseniz; uygulamanın Android sürümüne buradan, iOS sürümüne de buradan ulaşabilirsiniz.