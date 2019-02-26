"Türkiye'de Otonom Araçların Test Edilebileceği Pistler Yok"

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, Türkiye'de otonom araçların saha testlerinin gerçekleştirilebileceği pistlerin olmadığını fakat bunlara ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Belirlenen konuma kendi kendine gidebilen yapay zeka destekli otonom araçlar çok da uzak olmayan bir gelecekte trafiğin bir parçası olacak. Otonom araçlarla ilgili çalışmalar her geçen gün hız kazanarak artarken, otonom araçların trafiğe çıkması ile ilgili bazı sorunlar ise hala çözülebilmiş değil. AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Genel Müdürü Dr. Serkan İmpram, Sözcü’ye yaptığı açıklamalar ile otonom araçların araç trafiğinin parçası olması yolunda karşılaşılan engelleri ve çözümlerini açıkladı. Şirketlerin 2025 yılına kadar otonom araçları trafiğe hazırlamayı vadettiklerini belirten İmpram, şu şekilde konuştu;

“Büyük otomotiv üreticileri otonom araçlar için yapılan hazırlıkların 2025 yılına kadar tamamlanmasını öngörüyor. Üretici firma olmayan bazı firmaların hedefleri ise daha farklı olabiliyor. Ancak burada otonomluk seviyesini iyi belirlemek gerekir. Tam otonom anlamına gelen L5 seviyesi gerek altyapı ihtiyaçları gerekse de çok gelişmiş bir yapay zeka gerektirmesi sebebi ile 2025'te mümkün görünmüyor. Buna karşın aracınızın kendi kendine park alanına gidip ihtiyacınız olduğunda da sizin yanınıza gelmesi anlamına gelen L4 fonksiyonlar daha kısa bir süre içinde son kullanıcı ile buluşacak. Trafik sıkışıklığı asistanı gibi, hala sürücünün arka planda güvenlik amaçlı bulunduğu L3 seviyesi fonksiyonlar pazara yakında girecek olgunluğa ulaşmak üzere. Birlikte kullanıldığında L2, tek başlarına L1 otonomluk sağlayan şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleme sistemi ise uzun süredir zaten kullanımda.

Dünya sağlık örgütü verilerine göre, dünya genelinde her yıl 1,2 milyon insan ölümcül trafik kazalarından etkileniyor. Karayollarında meydana gelen bu kazaların istatistiksel olarak %90'ı sürücü kaynaklı olduğu belirtiliyor. Sürücü hatalarını ise algılama hataları, karar alma hataları, performans eksikliği, dikkatsizlik, dalgınlık, uyuyakalmak gibi sıralamak ve çoğaltmak mümkün. Günümüzde mevcut olan ve tam otonom araçlara atılan adımlar olarak niteleyebileceğimiz sürücü yorgunluk tespit sistemi, acil durum fren sistemi, yaya algılama sistemi, şeritten ayrılma uyarı sistemi, kör nokta tespit sistemi gibi sürücü destek sistemleri bile sürücü kaynaklı bu kazaları önlemede oldukça etkili. Bu açıdan düşünüldüğünde tam otonom araç, asla yorulmayan, bir insana göre çok daha iyi görebilen, algılayabilen ve çok daha hızlı karar verip uygulayabilen bir sistem olacağından, günümüzdeki ortalama bir sürücüye göre çok daha güvenli olacağı kesin gözüküyor.

Bu konuda çok önemli çalışmalar var. İnternetin yaygınlaşması ile tanıştığımız bir çok büyük siber güvenlik firması, ki çoğumuz bilgisayarlarımızda bu firmaların virüs koruma programlarını kullanıyoruz, otomotiv ve GSM firmaları ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyorlar.Araç bilgisayarını, dolayısı ile araç yazılımını sistem dışına açtığınızda saldırı riski her zaman olacaktır. Bugün en güvenli dediğimiz kurumların internet siteleri bile dışarıdan ataklarla ele geçirilip tahrip edilebilmekte. Araç üzerinde de benzer şekilde bu saldırıları algılayabilen, saldırıyı gerekli yerlere raporlayabilen ve gerekirse aracı “kapatan” sistemler bulunacak.

Konvansiyonel araçların testleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan test altyapısı Türkiye'de çok kısıtlı. Sadece birkaç büyük imalatçının kendi araçlarını test ettikleri test pistleri mevcut, bunlarda da otonom araç testleri için özelleşmiş bölümler yok. Benzer çalışmalar için Macaristan bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor, tamamen otonom araç sistemleri için özelleşmiş, yapay şehir içi ve 10 km'lik akıllı otoyol ortamlarını barındıran entegre bir test pisti inşa ediyor. Türkiye'de de benzer bir yapı kurulabilir, Türkiye'deki otomotiv imalatçılarının ve Avrupa'ya yakın olması açısından pist için en uygun yer Marmara Bölgesi olacaktır. Bununla beraber, TEM otoyolunun belirli bir bölgesi otonom araç testlerine destek olmak amacı ile akıllı çeşitli sabit sensör sistemleri ve V2X haberleşme sistemleri ile donatılabilir.

2020 yılında otonom araç piyasa değeri 60 Milyar Euro seviyelerinde olacak. Pazarda HMI, veri güvenliği, V2X, haritalama ve navigasyon, kontrol sistemleri yazılımları, sensör donanım teknolojileri, sensör yazılımları, V2X altyapı ve donanımı gibi birçok alan büyümeye devam edecek. En büyük pay ise hiç kuşkusuz yazılım alanında olacak. Biz de AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye olarak ülkemizin bu pazar payında yer alabilmesi için İstanbul'da iki Ar-Ge merkezimizle hibrit-elektrikli ve otonom araç kontrol yazılımları geliştiriyoruz ve emisyonların ve yakıt tüketiminin iyileştirilmesine yönelik kalibrasyon çalışmaları yapmaktayız. Ekiplerimiz, geleneksel motor teknolojilerinden yapay zeka içeren otonom sürüş teknolojilerine kadar çok çeşitli alanlarda çalışmalar yaparak hem ülkemizin otomotiv teknolojilerindeki pazar payını artırmayı hem de gelişmiş mühendislik kaynağına katkıda bulunmayı hedefliyor.”