Türkiye'deki Kullanıcıların Haftalık Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdiği Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye'deki kullanıcıların haftalık ortalama sosyal medya ve internet kullanım sürelerini açıkladı.

Sosyal medya platformları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de neredeyse her insan tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öyle ki birçok kişi, ne zaman boş kalsa direkt olarak vakitlerini sosyal medyada geçiriyorlar. Peki ülkemizde haftalık sosyal medya kullanım süresi ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni verileri bizlerle buluşturdu. Bakan, Türkiye’de haftalık sosyal medyada geçirilen süreyi paylaştı.

Haftada neredeyse 2 günümüz internette geçiyor

Uraloğlu, “We Are Social 2026” verilerine göre dünyada haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirtti. Türkiye’de ise bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını aktardı. Yani ülkemizde haftalık 1 günden fazla süre sosyal medyada geçiriliyor. Yani dünya ortalamasından daha fazla sosyal medya kullanıyoruz.

Genel internet kullanımıyla ilgili de veriler var. Buna göre çevrim içi medyada geçirilen süre dünya genelinde 33 saat 22 dakikaya çıktı. Ülkemizde ise 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Bu da yine Türkiye’nin ortalamanın üzerinde olduğunu, ülkemizdeki kullanıcıların haftada neredeyse 2 gününü internette geçirdiğini ortaya koydu.

Günlük en çok kullanılan uygulama Instagram

Günlük kullanım verileri platform odaklı veriler paylaşıldı. Buna göre Türkiye’de en çok zaman geçirilen uygulama Instagram. Öyle ki ülkemizdeki kullanıcılar bu platformda günlük 1 saat 53 dakika geçiriliyor. YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika vakit geçiriyoruz.