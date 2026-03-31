Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Türkiye'deki Kullanıcıların Haftalık Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdiği Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türkiye'deki kullanıcıların haftalık ortalama sosyal medya ve internet kullanım sürelerini açıkladı.

Gökay Uyan / Editor

Sosyal medya platformları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de neredeyse her insan tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öyle ki birçok kişi, ne zaman boş kalsa direkt olarak vakitlerini sosyal medyada geçiriyorlar. Peki ülkemizde haftalık sosyal medya kullanım süresi ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni verileri bizlerle buluşturdu. Bakan, Türkiye’de haftalık sosyal medyada geçirilen süreyi paylaştı.

İçerikten Görseller

Türkiye'deki Kullanıcıların Haftalık Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdiği Açıklandı
Haftada neredeyse 2 günümüz internette geçiyor

Uraloğlu, “We Are Social 2026” verilerine göre dünyada haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirtti. Türkiye’de ise bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını aktardı. Yani ülkemizde haftalık 1 günden fazla süre sosyal medyada geçiriliyor. Yani dünya ortalamasından daha fazla sosyal medya kullanıyoruz.

Genel internet kullanımıyla ilgili de veriler var. Buna göre çevrim içi medyada geçirilen süre dünya genelinde 33 saat 22 dakikaya çıktı. Ülkemizde ise 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Bu da yine Türkiye’nin ortalamanın üzerinde olduğunu, ülkemizdeki kullanıcıların haftada neredeyse 2 gününü internette geçirdiğini ortaya koydu.

Günlük en çok kullanılan uygulama Instagram

Günlük kullanım verileri platform odaklı veriler paylaşıldı. Buna göre Türkiye’de en çok zaman geçirilen uygulama Instagram. Öyle ki ülkemizdeki kullanıcılar bu platformda günlük 1 saat 53 dakika geçiriliyor. YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika vakit geçiriyoruz.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com