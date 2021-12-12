Trafikte En Çok Tercih Edilen Marka ve Modelleri Belli Oldu

Türkiye'de en çok hangi marka ve model otomobillerin yollarda bulunduğunu açıklandı. Yayımlanan verilere göre Türkiye'deki en çok tercih edilen markalar sıralamasında Renault zirvede yer aldı.

Geçtiğimiz ay yaptığımız bir haberde, trafikte en çok bulunan otomobil marka ve modellerini sizlerle paylaşmıştık. Bu verilerde, son zamanlarda uçuş gösteren otomobil fiyatları sebebiyle pek çok vatandaşın eski ve daha ucuz modellere yöneldiği gözlemlenmişti. Buna ek olarak ülkemizde en fazla bulunan otomobilin Tofaş Şahin, ikincinin ise Renault Toros olduğu verilerde ortaya çıkmıştı.

Otomobil sektörü hakkında önemli veriler yayımlayan Erol Şahin, bugün de Twitter üzerinden Türkiye’de bulunan marka ve modeller ile ilgili yeni veriler paylaştı. Şahin, paylaştığı gönderide, her yüz otomobilin kaçının hangi markadan olduğuna ve markaların en çok hangi modellerinin yollarda bulunduğuna yer verdi.

En çok tercih edilen marka Renault, en az tercih edilen ise Mercedes

Veriler Türkiye’de en çok ve en az tercih edilen markaların neler olduğunu ortaya çıkardı. Paylaşıma göre ülkemizde en çok tercih edilen markalar arasında ilk sırada, her 100 otomobilin 20.6’sını oluşturan Renault bulunuyor. İkinci sırada 16.3 ile Fiat yer alırken, üçüncü sırada ise 8,9 ile Volkswagen yer alıyor. Son sırada ise 2,9’luk oran ile Mercedes marka otomobiller yer alıyor.

Yollarda 13.5 milyon otomobilin bulunduğunu ve bu otomobillerin %20’sinden fazlasının 20 yaş ve üzeri olduğunu belirten Şahin, markaların yollarda en çok bulunan modelleri ile ilgili verileri de paylaştı. Gelin biz de trafikte en çok hangi modellerin bulunduğuna bir göz atalım.

Renault

Renault, yollarda bulunan her yüz otomobilin 20.6’sını oluşturuyordu. Şimdi de gelin her 100 Renault’un kaçının hangi model olduğuna bakalım. İlk sırasında Toros yer alan listenin tam hâli şu şekilde:

Her 100 Renault’un;

21,4 adeti Toros

17,6 adeti Megane

16,1 adeti Clio

14 adeti Symbol

12,8 adeti R9 Serisi

Fiat-Tofaş

İkinci sırada Fiat-Tofaş yer alıyor. Her yüz otomobilin 16.3 adetini oluşturan Fiat Tofaş’ın model bazında sıralaması ise şu şekilde:

Her 100 Fiat-Tofaş’ın;

16,7 adeti Şahin

13,3 adeti Doğan

16 adeti Egea

10,3 adeti Linea

7,8 adeti Kartal

Volkswagen

Listenin üçüncü sırasında ise Volkswagen bulunuyor. Her yüz otomobilin 8,6 adetini oluşturan Volkswagen’ın en çok tercih edilen modelleri ise şu şekilde:

Her 100 Volkswagen’in;

27,1 adeti Passat

23,5 adeti Polo

18,2 adeti Golf

13,2 adeti Jetta

6,8 adeti Tiguan

Opel

Dördüncü sıraya bakacak olursak, bu kısımda Opel markasının yer aldığını görüyoruz. Her yüz otomobilin 7 adetini oluşturan Opel’in model bazında sıralaması ise şöyle:

Her 100 Opel’in;

48,1 adeti Astra

25,8 adeti Corsa

12 adeti Vectra

4,5 adeti Insignia

1,9 adeti Mokka

Ford

Son olarak listenin beşinci sırasında Ford yer alıyor. Her yüz otomobilin 6,5’ini oluşturan Ford’un en çok tercih edilen modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Her 100 Ford’un;

44,7 adeti Focus

23,9 adeti Fiesta

4,9 adeti Escort

3,9 adeti Taunus

3,9 adeti Mondeo

Bu verilerden görebileceğimiz gibi yüksek otomobil fiyatlar nedeniyle birçok insan, yeni araçları tercih etmek yerine eski araçlara yöneliyor. Yeni otomobil almanın her gün katbekat zorlaştığı şu günlerde ikinci el otomobil piyasasında da düşüş yaşandığını görüyoruz.