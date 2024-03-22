Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından gerçekleştirilen “Yılın Otomobili Ödülü” her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlenecek. 9. kez Türkiye’de en iyi otomobilleri belirleyecek ödülün adayları belli oldu.
Şubat 2023 ila Şubat 2024 arasında ülkemizde satışa çıkan otomobiller üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda içinde Togg’un da bulunduğu 28 aday belirlendi. Birçok markadan farklı modellerden oluşan adaylar, OGD üyeleri tarafından gerçekleştirilen testlerle ardından finale kalmaya çalışacak.
2024 Yılın Otomobili Ödülü adayları
- BMW 5 Serisi
- BYD Atto 3
- Chery Omoda 5
- Chery Tiggo 7 Pro
- Chery Tiggo 8 Pro
- Dacia Spring
- DFSK Fengon 5
- DFSK Fengon 500
- DFSK Glory 580
- Ford Mustang Mach-E
- Honda ZR-V
- Honda CR-V
- Hongqi E-HS9
- Hyundai Kona
- Hyundai IONIQ 6
- Jeep Avenger
- Kia Cerato
- Kia EV9
- Leapmotor T03
- Lexus LM
- Mercedes-Benz CLE Coupe
- Mercedes-Benz E Serisi
- MG Marvel R
- Renault Austral
- Renault Megane E-Tech
- Tesla Model Y
- Togg T10X
- Toyota C-HR
Kazananlar ne zaman belli olacak?
Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyeleri, bu 28 adayı test edecek. Testlerin ardından da nisan ayında 7 finalist açıklanacak. Ardından finale kalanlar arasında bir son oylama gerçekleşecek. Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı ise 11 Haziran’da düzenlenecek törenle açıklanacak. Yılın Otomobili Ödülü’ne ek olarak “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de özel ödüller dağıtılacak.
Geçen senenin kazananlarını merak ediyorsanız: