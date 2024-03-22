Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her sene gerçekleştirilen Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki adayları belli oldu. 28 aday, en iyisi olmak için yarışacak.

Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından gerçekleştirilen “Yılın Otomobili Ödülü” her yıl olduğu gibi bu sene de düzenlenecek. 9. kez Türkiye’de en iyi otomobilleri belirleyecek ödülün adayları belli oldu.

Şubat 2023 ila Şubat 2024 arasında ülkemizde satışa çıkan otomobiller üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda içinde Togg’un da bulunduğu 28 aday belirlendi. Birçok markadan farklı modellerden oluşan adaylar, OGD üyeleri tarafından gerçekleştirilen testlerle ardından finale kalmaya çalışacak.

2024 Yılın Otomobili Ödülü adayları

BMW 5 Serisi

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Chery Tiggo 7 Pro

Chery Tiggo 8 Pro

Dacia Spring

DFSK Fengon 5

DFSK Fengon 500

DFSK Glory 580

Ford Mustang Mach-E

Honda ZR-V

Honda CR-V

Hongqi E-HS9

Hyundai Kona

Hyundai IONIQ 6

Jeep Avenger

Kia Cerato

Kia EV9

Leapmotor T03

Lexus LM

Mercedes-Benz CLE Coupe

Mercedes-Benz E Serisi

MG Marvel R

Renault Austral

Renault Megane E-Tech

Tesla Model Y

Togg T10X

Toyota C-HR

Kazananlar ne zaman belli olacak?

Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyeleri, bu 28 adayı test edecek. Testlerin ardından da nisan ayında 7 finalist açıklanacak. Ardından finale kalanlar arasında bir son oylama gerçekleşecek. Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı ise 11 Haziran’da düzenlenecek törenle açıklanacak. Yılın Otomobili Ödülü’ne ek olarak “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorilerinde de özel ödüller dağıtılacak.

Geçen senenin kazananlarını merak ediyorsanız: