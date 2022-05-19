Son yıllarda yolda karşılaştığınız araçları ya da otomobil satışlarını incelediyseniz SUV sınıfı modellerin revaçta olduğunu fark etmişsinizdir. Sedan ve hatchback modellerinden farklı olarak çok daha hantal bir görüntüye sahip olsalar bile sayısız özelliği sayesinde SUV’lar artık bugünün dünyasında daha popüler. Peki, neden? Gelin tüm detaylarıyla inceleyelim.

Bir dönem herkes tarafından kabul edilen popüler bir inanç vardı ve iyi bir aile arabasının sedan olması gerektiği düşünülüyordu. Uzun yıllar öyle de oldu. Ancak son zamanlarda otomobil tutkunu olmasanız bile yolda karşılaştığınız otomobilleri şöyle bir incelediyseniz SUV sınıfı otomobil modellerinin artık her yerde olduğunu fark etmişsinizdir. Yani günümüz dünyasında artık SUV modeller revaçta.

Peki, SUV’lar neden çok satıyor? Bu popülerlik yalnızca bazı bölgelerde geçerli olsa yerel sebepler bulunabilir ancak bu durum tüm dünyada ve hatta ülkemizde de geçerli. Bu nedenle şöyle bir geriye yaslanmalı ve SUV modelleri biraz daha enine boyuna incelemeliyiz. Otomobil teknolojilerinin bu durum üzerindeki olumlu etkisini ise görmezden gelemeyiz. Gelin SUV’lar neden çok satıyor tüm detaylarıyla inceleyelim.

Öncelikle, SUV ne demek?

Sport Utility Vehicle, kısaca SUV, Türkçesi ile spor amaçlı taşıt; en temel tanımıyla kamyonet ve çekme özelliğine de sahip otomobil modellerine verilen isimdir. SUV araçlar hem asfaltta hem de toprak yolda yüksek performans sunarlar. Ağır, büyük ve geniş araçlardır. İçi oldukça geniştir. Hibrit motor kullanılmıyorsa epey yakıt harcayabilir. İç gövdesi de geniş olduğu için çok daha fazla yolcu taşıma kapasitesine sahiptir.

SUV araçlar neden bu kadar çok satıyor?

Herkese yetecek kadar geniş iç alan.

Sürücü ve yolcu güvenliği sağlayan güçlü gövde.

Daha zengin iç tasarım teknolojileri.

Kolay elektrifikasyon sayesinde daha az yakıt tüketimi.

Sizi her yere götürebilen etkili performans.

Herkese yetecek kadar geniş iç alan:

Eski eşyalara denk geldiyseniz dikkatinizi ilk çeken şey, verdikleri rahatsızlık hissi olacaktır. Koltukta rahatça uzanamaz, sandalyede saatlerde oturamazsınız. Günümüzde ise artık konfor ön planda ve en basit sandalye bile en rahat olacak şekilde tasarlanıyor. Bu genel kullanıcı isteği elbette otomobil teknolojilerini de etkiliyor ve artık otomobiller, sürücü ve yolcu konforunu ön planda tutuyor.

SUV modeller zaten oldukça geniş oldukları için iç alanları da epey geniş. Bazıları 7 yolcu bile taşıyabilen SUV modeller, sıkışık bir oturma düzeni yerine araçta bulunan herkesin rahat edeceği bir konfor alanı sunuyor. Bu geniş gövdenin bagaj kısmı da geniş olduğu için tüm eşyalar çok daha kolay ve güvenli bir şekilde taşınabiliyor.

Bu açıdan baktığımız zaman SUV modellerin ticari amaçla da kullanılabilir olduklarını görüyoruz. Günlük kullanım sırasında tek başına olan sürücüyü bile rahat ettiren bu geniş alan, daha uzun ve kalabalık seyahatlerde de yolcuların ihtiyacı olan konforu sunuyor. Sedan modellerde alıştığımızdan çok daha rahat bir seyahat imkanı sunan bu genişlik, SUV modelleri bir adım öne çıkarıyor.

Sürücü ve yolcu güvenliği sağlayan güçlü gövde:

SUV sınıfı otomobil modelleri gerçekten büyük, hatta SUV sevmeyenlerin de genel olarak tek bahanesi bu oluyor. Ancak sürücülerin büyük bir bölümü, böyle büyük bir aracın aynı zamanda da güvenli olduğunu düşünüyor. Haklılar çünkü SUV araçlar büyük oldukları kadar güçlüler de. Bu durum, elbette olası kazalarda sürücü ve yolcu güvenliğini arttırıyor.

Küçük bir hatchback ile koca bir SUV’un çarpıştığını düşünelim. Bu çarpışma sonucunda SUV hasar alsa bile geniş yapısı sayesinde sürücü ve yolcunun bu çarpışmadan alacağı etkiyi azaltacaktır. Geniş ön camı sayesinde sürücüye çok daha etkili bir görüş açısı sağladığını da hesaba katarsak sürücülerin bir SUV içinde neden çok daha güvenli hissettiklerini anlamak mümkün.

Daha zengin iç tasarım teknolojileri:

Otomobil teknolojileri hızla gelişiyor ve artık aracın içinde bile sanki evimizdeki bir multimedya sistemini kullanıyor gibi hissediyoruz. SUV modeller geniş iç alana sahip oldukları için iç tasarım donanımları da çok daha zengin seçeneklere sahip. Sonuçta büyük bir alana, küçük bir alandan çok daha fazla donanım sığdırılacağı açık bir gerçek.

SUV sınıfı otomobillerin geniş iç alanına çok daha fazla teknolojik donanım yerleştirilebildiği için belki standart olmasa da ek donanım paketleri ile çok daha zengin bir sisteme sahip olabilirsiniz. Geniş ön konsol, geniş koltuklar, geniş camlar ve geniş yolcu bölümüne eklenen sayısız teknolojik donanım, SUV sınıfı otomobil modellerini günümüz dünyasına çok daha uyumlu bir hale getiriyor.

Kolay elektrifikasyon sayesinde daha az yakıt tüketimi:

SUV sınıfı otomobil modelleri ağır olmalarına rağmen yüksek performans sunmayı hedeflerler. Durum böyle olunca çok daha güçlü bir motora ihtiyaç duyarlar ve bildiğimiz üzere güçlü motor demek, benzini su gibi içmek demektir. Neyse ki otomobil teknolojileri gelişiyor ve artık hibrit motorlar her yerde karşımıza çıkıyor.

Bir SUV sınıfı otomobil alacaksanız ancak yakıt performansı konusunda endişeleriniz varsa hemen motora bakın. Eğer araç bir hibrit motora sahipse emin olun etkili bir yakıt tasarrufu sağlayacak demektir. Düşük karbon emisyonu için her geçen gün elektrikli motorlar daha da gelişiyor. Yakın zamanda SUV gibi kocaman bir araç kullanırken bile yakıt tüketimi aklınıza gelmeyecek.

Sizi her yere götürebilen etkili performans:

Özellikle pandemi ile birlikte açık havanın kıymetini anladık ve her fırsat bulduğumuzda kendimizi yeşil bir alana atar hale geldik. İyi de toprak yolda bir sedandan ya da hatchbackden ne bekleyebilirsiniz? İşte SUV bu noktada yine çekiciliğini konuşturuyor. Kamyonet özelliğine sahip bir otomobil olduğu için tüm yol şartlarında yüksek performans sergiliyor.

Her SUV 4 x 4 değildir, bu nedenle her modelden doğada yüksek bir performans beklemeyin. Ancak yapısı gereği SUV otomobiller hem asfalt hem de diğer yol şartlarında yüksek performans sunmak üzere geliştirilmişlerdir. SUV modellerinin çok daha başarılı manevra kabiliyetine sahip olduklarını da unutmamak gerekiyor. Yani SUV demek, biraz da özgürlük demek oluyor.

2021 ve 2022 yılında Türkiye’de en çok satan SUV otomobil modelleri:

Dacia Duster, 2022 yılının ilk çeyreğinde 7 bin 40 adet satıldı.

Hyundai Bayon, 2022 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 631 adet satıldı.

Fiat Egea Cross, 2022 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 350 adet satıldı.

Hyundai Tucson, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 541 adet satıldı.

Opel Crossland, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 418 adet satıldı.

Peugeot 3008, 2022 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 289 adet satıldı.

Opel Mokka, 2022 yılının ilk çeyreğinde bin 844 adet satıldı.

Peugeot 2008, 2022 yılının ilk çeyreğinde bin 419 adet satıldı.

Volkswagen Taigo, 2022 yılının ilk çeyreğinde 336 adet satıldı.

Citroen C3 Aircross, 2022 yılının ilk çeyreğinde bin 285 adet satıldı.

Dacia Duster, 2021 yılında 19 bin 38 adet satıldı.

Fiat Egea Cross, 2021 yılında 18 bin 942 adet satıldı.

Hyundai Tucson, 2021 yılında 9 bin 703 adet satıldı.

Peugeot 2008, 2021 yılında 9 bin 176 adet satıldı.

Peugeot 3008, 2021 yılında 9 bin 172 adet satıldı.

Volkswagen Tiguan, 2021 yılında 8 bin 546 adet satıldı.

Nissan Qashqai, 2021 yılında 7 bin 587 adet satıldı.

Volkswagen T-Roc, 2021 yılında 7 bin 303 adet satıldı.

KIA Sportage, 2021 yılında 5 bin 701 adet satıldı.

Opel Crossland, 2021 yılında 5 bin 437 adet satıldı.

Hyundai Bayon, 2021 yılında 5 bin 67 adet satıldı.

Seat Arona, 2021 yılında 4 bin 358 adet satıldı.

Dacia Sandero Stepway, 2021 yılında 4 bin 317 adet satıldı.

Skoda Kamiq, 2021 yılında 4 bin 212 adet satıldı.

Citroen C5 Aircross, 2021 yılında 3 bin 890 adet satıldı.

Kia Stonic, 2021 yılında 3 bin 864 adet satıldı.

Citroen C3 Aircross, 2021 yılında 3 bin 772 adet satıldı.

Renault Captur, 2021 yılında 3 bin 318 adet satıldı.

2022 yılı otomobil satışlarında SUV'lar yine zirvede:

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) araştırmasına göre 2022 yılında satılan otomobillerin 65.720 adedi, yani yüzde 40,5'i SUV'lardan oluştu. Bu gövde tipini yüzde yüzde 34,5'lik oran ise sedanlar, yüzde 23,1'lik oran ile de hatchback takip etti.

Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde giderek popüler hale gelen SUV’lar neden çok satıyor sorusunu yanıtladık ve ülkemizde en çok satan SUV sınıfı otomobil modellerini listeledik. SUV otomobiller hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.