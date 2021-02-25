Tuşlu telefon satışı ile uğraşan esnaflar, vatandaşların bu tür telefonlara ilgi göstermeye devam ettiğini söylüyorlar. Bu tercihin nedeni ise tuşlu telefonların uzunlu ömürlü olup, günlerce kullanılabiliyor oluşu. Ayrıca bu tür telefonlar, çok uygun sayılabilecek fiyatlarla satın alınabiliyor.

Türkiye'de dikkat çekecek bir durum yaşanmaya başladı. Şu sıralar telefon tamir ve satışı ile uğraşan esnaflar, ellerinde tuşlu telefonların kalmamaya başladığını açıkladılar. Sözcü'nün paylaştığı habere göre bunun nedeni, Genelkurmay Başkanlığı tarafından silah altındaki erlere tuşlu telefon kullanım izni verilmesi ile bazı insanların nostalji sevip, bu tür telefonlara ilgi duyuyor oluşu.

Tuşlu telefonlar, bundan yıllar hayatımızdan çıkmaya mahkum oldu. Çünkü piyasaya sürülen ve hemen her iş için kullanılabilen akıllı telefonlar, tuşlu telefonların yerlerini aldı. Ancak yaşanan gelişmeler, bu telefonların tarih olmasının önüne geçti. Telefon işiyle uğraşan Hasan Atmaca, bu telefonların 100 ila 200 TL gibi çok uygun fiyatlarla satıldığını, sadece askere gidecek olanların değil, sıradan vatandaşların da tuşlu telefon arayışında olduğunu söylüyor.

Uzun süre kullanım imkanı, vatandaşların hoşuna gidiyor

Tuşlu telefonların tercih ediliyor oluşunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu cihazların şarjlarının, günlerce kullanılabilmeye imkan tanıyor oluşu. Serdar Bahri isimli bir vatandaş ise şarjın yanı sıra, tuşlu telefonların bozulmadığını ifade ediyor. İşte bu da vatandaşların tuşlu telefon tercih etmesini sağlıyor.

Arayışta olan vatandaşlar, tuşlu telefonlara kolaylıkla ulaşabiliyorlar. İnternetten yapabileceğiniz ufak bir arama ile 77 TL gibi çok uygun fiyatlara bile bir tuşlu telefon satın alabiliyorsunuz. Çıtayı yükseltip Samsung ya da Nokia gibi çok daha bilindik markalar tarafından üretilmiş olan tuşlu telefon satın almak isterseniz de 140-150 TL'ye satılan ürünler bulabiliyorsunuz.