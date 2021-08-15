Her Oyuncunun Bilgisayarında Bulunması Gereken 10 Program

Çok sevdiğimiz oyunları oynarken bazen karşımıza çıkan problemler veya yapmak istediğimiz işlemler, oyun keyfimizi yarıda bırakabiliyor. Gelişen PC dünyasında her şeyin bir çözümü olduğu gibi bu sorunlara da çözümler getiren programlar bulunuyor. Sizler için derlediğimiz her oyuncunun bilgisayarında bulunması gereken ücretsiz programlar listemizde, günlük olarak size faydalı olabilecek programları yakından inceliyoruz.

Oyun oynamayı seviyorsunuz ve Windows bilgisayarınızda oyunların keyfini çıkarıyorsunuz. Oyun keyfini bir adım öteye taşımak için Steam kütüphanesi düzenleyicilerden, ekran kartı overclock yapmaya yarayan programlara ve klavyenizde size özel makrolar yapmanızı sağlayacak programlara kadar birçok ücretsiz program seçeneği bulunuyor.

Oyuncuların hayatını kolaylaştıran bu programlar, birçok senaryoda oyuncuların oyun keyiflerini bozmadan ekstra işlemlerden kurtarabiliyor ve kesintisiz oyun deneyimine katkıda bulunuyor. Gelin hep beraber her oyuncunun bilgisayarında bulunması gereken ücretsiz programlara yakından bir göz atalım.

Her oyuncunun bilgisayarında bulunması gereken 10 ücretsiz program:

Launchbox

f.lux

Pin Steam

GameSave Manager

WinDirStat

MSI Afterburner

SuperF4

KeyTweak

Borderless Gaming

ShareX

PC dünyasının en iyi başlatıcı programlarından olarak kabul edilen Launchbox, piyasada bulunan birçok Arcade ve Retro oyunların emülatörlerini destekliyor ve bilgisayarınızda bulunan oyunları arşivlemenize yardımcı oluyor. Oldukça geniş ve aktif bir topluluk tarafından geliştirilen Launchbox, güncellemesiz de kalmıyor. Emülatör isteyen oyunlarınız için bilgi menüleri de bulunan Launchbox, Steam kütüphanenizdeki oyunları da kendi isteğinize göre sınıflandırmanızı ve arşivlemenizi sağlıyor.

Eğer çoğunlukla geceleri bilgisayar başında geçiren ve geç saatlerde oyun oynayan biriyseniz f.lux tam size göre bir uygulama. Ekran parlaklığının yanı sıra ekrandaki renkleri de düzenleyen f.lux, gözlerinizin sağlığı için geceleri kullanabileceğiniz sıcak ve göz yormayan renkleri sizin için otomatik olarak ayarlıyor.

Çoğunlukla geceleri oyun oynuyorsanız ve artık göz sağlığınız konusunda endişelenmeye başladıysanız f.lux, sizi ışın saçan monitörlerden ve ekranlardan kurtarabilecek yegane ücretsiz program. Listede bulunan çoğu programın aksine f.lux, Mac işletim sistemlerinde de çalışıyor.

Pin Steam, isminden de anlaşılabildiği üzere Steam kütüphanenizde bulunan her oyunu bilgisayarınızın Başlat menüsüne sabitlemenizi sağlıyor. Oyunlarınızı oldukça şık görünümlü logolar hâlinde Başlat menünüze sabitleyen Pin Steam sayesinde Steam arkadaşlarınızı da Başlat menüsünde görüntüleyebiliyorsunuz.

Pin Steam sayesinde programı bir kere kurduktan sonra tüm Steam arkadaşlarınıza ve oyun kütüphanenize Steam’i açmanıza gerek kalmadan Başlat menüsünden erişebiliyorsunuz. Tabii Pin Steam’i kullanabilmeniz için bilgisayarınızda mutlaka Steam uygulamasının bulunması gerekiyor.

Eğer "Single Player” oyunlarınıza çok önem veriyorsanız ve bu oyunları dönüp dönüp tekrar oynuyorsanız GameSave Manager tam size göre bir program. GameSaver sayesinde oyun ilerlemelerinizi özel olarak kaydedebilir, düzenleyebilir ve saklayabilirsiniz. GameSaver faydasını, özellikle sürekli bilgisayarınıza format atan bir kullanıcıysanız gösteriyor.

Ayrıca PC dünyasında oyun kayıt dosyalarını sürekli olarak yanlarında taşımayı seven bir kesim de bulunuyor. GameSaver sayesinde oyuncular favori oyunlarının kayıt dosyalarını yanlarında taşıyabiliyor ve istedikleri yerde oyunlarına kaldıkları yerden devam edebiliyor. Ayrıca bir noktada bozulmuş oyun kayıt dosyalarıyla karşı karşıya kalırsanız, GameSave Manager bu bozulmuş dosyaları da tamir edebiliyor.

Havalı bir Almanca veya İsveççe kelimeye benzeyen bir isme sahip olan WinDirStat aslında Windows Directory Statistics’in kısaltması. WinDirStat, aslında basit görünen ama oldukça faydalı olan bir işlemi bizler için gerçekleştiriyor. Bilgisayarınızın başında sevdiğiniz oyunun inmesini beklediğinizi ve yalnızca %5’lik bir kısmın kaldığını düşünün. Tam da bu sırada bir uyarı çıkıyor ve bilgisayarınızda yeterli alan bulunmadığını söylüyor.

Bu noktada WinDirStat yardımınıza koşuyor ve sisteminizin depolama alanlarında bulunan her bir veriyi kapladığı alanla birlikte detaylı olarak size gösteriyor ve boş alan oluşturabilmek için disklerinizi yönetmenize olanak sağlıyor.

Birçoğumuzun aşina olduğu ücretsiz program dünyasında oldukça popüler olan MSI Afterburner, temel olarak bilgisayarınızda bulunana ekran kartınıza overclock işlemi gerçekleştirebileceğiniz bir yazılım. Tabii burada ekran kartınız derken sadece MSI ekran kartlarından bahsedilmiyor. MSI Afterburner, her marka ekran kartı ile birlikte sorunsuz çalışabiliyor.

Ekran kartınızın performans artışı hakkında kullanıcılara birçok seçenek sunan MSI Afterburner, ayrıca oyun içerisindeyken ekran kartınızın performansını ve tüm değerlerini takip etmenizi de sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra mobil uygulaması da bulunan MSI Afterburner, oyun keyfinizi bölmeden uygulama üzerinden ayarlamalar yapmanıza da olanak sağlıyor.

Bir oyun oynarken, oyunun hata vermesi ve donmuş oyun ekranında sonsuza kadar beklemek belki de oyun oynarken yaşadığımız en sinir bozucu olaylardan birisi. Bazen öyle hatalar meydana geliyor ki “Görev Yöneticisi” bile açılamayabiliyor. Tam da bu noktada SuperF4 programı oyuncuların imdadına yetişiyor.

İsminde de bulunduğu gibi SuperF4, “Ctrl + Alt + F4” komutuyla direkt olarak açık olan programı hangi senaryoda olursa olsun kapatabiliyor. Bu işlem oldukça basit görünse de oyunlardan aldığımız kritik hataları, bilgisayarımıza “hard reset” atmadan atlatmamızı sağlıyor.

Hiç bir oyun oynarken veya bilgisayarınızdaki kısa yol komutlarını kullanırken keşke şu tuşlar şu işlemleri yapabilseydi diye düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz gerçekten de bunu gerçekleştiren bir ücretsiz program var. Normalde kısa yol komutlarını değiştirebilmek için Windows sistem dosyalarında uzun vakitler öldürmeniz gerekiyor. Fakat KeyTweak sizin için bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirebiliyor.

KeyTweak programının yıldızı ise asıl olarak League of Legends, Dota 2 ve Fortnite gibi makro yapmanın önemli olduğu oyunlarda parlıyor. Oldukça basit bir yazılım olan KeyTweak, oyun performansınızı arttırma konusunda oldukça fazla yardımcı olabiliyor.

Borderless Gaming, çok çok basit aynı zamanda da bir o kadar faydalı bir işlemi gerçekleştiren oldukça kullanışlı ücretsiz program. Oldukça fazla sevdiğiniz eski bir oyunu Windows 10 bilgisayarınızda oynamak istiyorsunuz fakat bu oyun tam pencere modunda bir türlü açılmıyor diyelim... Bu noktada yardımınıza Borderless Gaming programı koşuyor. Borderless Gaming, bilgisayarınızda bulunan ve tam pencere moduna geçmeyen oyunlarınızı tam ekranda oynamanızı sağlıyor.

Windows için geliştirilen açık kaynaklı bir görüntü yakalama programı olan ShareX, yaptığı işlem basit görünse de özellikle oyun oynarken oldukça faydalı hâle gelebiliyor. Windows’da ekran görüntüsü alma denildiğinde hepimizin aklına ilk olarak Print Screen tuşu geliyor. Fakat bu özellik ne yazık ki her oyunda çalışmayabiliyor veya çok uğraştırıcı olabiliyor.

ShareX, oyun oynarken ekran görüntüleri alıp direkt olarak kaydetmenizi, oyun ekranınızı kaydetmenizi ve kaydettiğiniz görüntülere filigranlar eklemenizi sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra ShareX, oyundan çıkış yapmanıza gerek kalmadan aldığınız görüntüleri popüler medya platformlarına yüklemenize de olanak sağlıyor.

Oyun oynarken oldukça faydalı olan her oyuncunun bilgisayarında bulunması gereken ücretsiz programlar listemizin sonuna geldik. Sizler listede yer alan programlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu programlar arasından günlük olarak kullandıklarınız var mı? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.