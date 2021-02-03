Uydu Telefonu Nedir, Sıradan Telefonlardan Ne Farkı Var?

Günümüzün en büyük iletişim aracı olan telefonlar hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Gelin birlikte günümüz telefonlarından farklı olan uydu telefonu nedir ve normal telefonlardan farkları nelerdir birlikte göz atalım!

Ulaşmak istediğimiz kişilere telefonumuz çekmediği için ulaşamamak son derece sinir bozucu bir durum haline gelebiliyor. Çoğunlukla günlük iletişim için kullandığımız telefonları şehir içerisinde dilediğimiz yerde kullanabiliyor ve aradığımız kişilere ulaşabiliyoruz. Fakat ya bir okyanus ya da kutup gezintisine çıktıysanız?

Normal telefon ile iletişim kuramadığımız noktalarda hepimiz içimizden "Ah keşke şu an çoook uzun menzilli bir telsizim olsaydı" gibi düşünceler geçirmişizdir. Aslında böyle bir cihaz olduğunu biliyor muydunuz? Bir telsiz değil ancak direkt uydu aracılığı ile iletişim sağlayan bir cihaz; Uydu Telefonu! Gelin birlikte uydu telefonu hakkında daha fazlasını öğrenelim.

Uydu Telefonu Nedir?



Uydu telefonu basit bir şekilde anlatacak olursak normal telefonun çekmediği yerlerde bizim imdadımıza yetişen bir telefon türü. Herhangi bir çölün, okyanusun ortasında veya bir dağda, ormanın içindeyseniz ve bu telefon yanınızdaysa endişelenmenize gerek yok. Doğrudan uydu aracılığı ile bağlantı kurmanızı sağlayan bu telefonlar size her noktada yardımcı olacak.

Uydu Telefonu Nasıl Çalışır?

Sabit uydular deniz seviyesinden ortalama 32.000 km uzaklıkta yörüngede hareket etmeden dururlar. Hareketli olan uydular ise ortalama 750 ile 1500 km arasında bir uzaklıkta dünyanın etrafında dönerler ve bunu ortalama 1 ile 1 buçuk saat arasında bir sürede tamamlarlar. Normal telefonlar gibi baz istasyonları üzerinden değil, doğrudan uydu aracılığı ile bağlantı kuran bu telefonlar kapalı alanda çok verimli çalışmaz. Fakat açık alanlarda uydu ile mutlaka bağlantı kurar.

Uydu telefonunun sıradan bir akıllı telefondan ne farkı var?

Uydu telefonu adı verilen bu cihazlar ilk bakışta günümüz akıllı cihazlarına göre daha eski ve takoz gibi gözükebilir. Şehir içi kullanım için tabii ki sıradan baz istasyonları üzerinden iletişim sağlayan bir telefon şart. Fakat dağcılık, tırmanış, trekking gibi doğa sporları ile ilgileniyorsanız veya normal telefonların çekmediği açık alanlarda sıkça bulunuyorsanız uydu telefonu en büyük yardımcınız.

Tabii ki bahsettiğimiz uyduların da sahipleri olduğu için bu telefonları satın almanız yeterli olmuyor, sıradan telefonlar gibi bir tarifesi var, dakikası ortalama 2 TL olan bu telefonların tarifesi sürekli kullanmanız halinde normal telefon tarifelerinden biraz daha pahalı olabiliyor. Ayrıca iletişim hizmeti sağlayan bu firmalarla görüşmek için de ekstra ücret ödemek gerekiyor.

Türkiye’de satılan en İyi 3 uydu telefonu:

Thuraya XT-LITE:

Uydu telefonu fiyatları biraz bütçeyi zorlayan cinsten. En çok tercih edilen uydu telefonlarından birisi olan Thuraya XT-Lite’ın Türkiye satış fiyatı ortalama 5 bin TL civarında.

Thuraya XT-LITE özellikleri:

Ağırlık: 186 Gram - Ölçüler 128 x 53 x 27 mm

12 Dil Desteği: İngilizce, Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Rusça ve Urduca

SIM Kart ile kullanma seçeneği

6 saat konuşma süresi ve 80 saat pil ömrü

GPS ve Navigasyon (SMS ile konumunuzu paylaşabilirsiniz)

Telefon Hafızasında 255 Kişilik Rehber Hafızası (Klasik bir Thuraya sim kartı ile 500’e yükselir)

Thuraya XT-Pro:

Thuraya XT-Pro’yu, XT-Lite modelinden ayıran özellik batarya ömrünün daha uzun olması ve daha dayanıklı olması. Su geçirmez özelliğinin bulunması, toprak, çamur tarzı şeylere karşı ve 0.7 Joule kadar elektriğe dayanıklı olması ise bir adım daha ön plana çıkartıyor. Thuraya XT-Pro’nun ortalama Türkiye satış fiyatı ise 11 bin TL civarında.

Thuraya XT-Pro Özellikleri:

Ağırlık: 212 Gram - Ölçüler 128 x 53 x 27 mm

13 Dil Desteği: İngilizce, Türkçe, Arapça ve 11 farklı dil desteği

SIM Kart ile kullanma seçeneği

9 saat konuşma süresi ve 100 saat pil ömrü

GPS - Navigasyon (SMS ile konumunuzu paylaşabilirsiniz)

Telefon Hafızasında 255 Kişilik Rehber Hafızası (Klasik bir Thuraya SIM kartı ile 500’e yükselir)

Thuraya X5-Touch:

Thuraya X5-Touch Dünya’nın ilk akıllı uydu telefonu ve Android Nougat sistemini kullanıyor. Bu telefona PlayStore’da bulunan tüm uygulamaları yükleyebilirsiniz. Genel olarak eski model telefonlara benzeyen uydu telefonlarının dışına çıkmayı başarabilen bu uydu telefonunun fiyatı ise biraz dudak uçuklatan cinsten. Thuraya X5-Touch Türkiye fiyatı ortalama 16 bin 500 TL civarında.

Thuraya X5-Touch Özellikleri:

Ağırlık: 262 Gram - Ölçüler 145 x 68 x 24 mm

16 GB Hafıza ve 2 GB Ram

32 GB micro-SD Desteği

Ön Kamera: 2 MP - Arka Kamera - 8 MP

Çift Sim Kart Özelliği (Aynı anda normal GSM operatörünüzü de kullanabilirsiniz)

16 Dil Desteği - İngilizce, Türkçe, Arapça, Bahasa, Farsça, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Rusça, Urduca, Japonca, Korece, Çince, Geleneksel Çince

SIM Kart ile kullanma seçeneği

11 saat konuşma süresi ve 100 saat pil ömrü

GPS ve Navigasyon (SMS ile konumunuzu paylaşabilirsiniz)

Telefon Hafızasında 255 Kişilik Rehber Hafızası (Klasik bir Thuraya sim kartı ile 500’e yükselir)

Uydu telefonları ile ilgili her türlü görüşünüzü yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!