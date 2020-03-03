Valorant Geliştiricilerinden Oyunun Amacı Hakkında Açıklama

Riot Games'in yeni FPS oyunu olacak Valorant'ın geliştiricileri, oyunun asıl hedefi ve FPS dünyasına yapacağı etki hakkında birkaç açıklamada bulundu. Geliştiriciler, oyunun FPS dünyasını 'genişletmek' gibi bir hedefi olduğunu açıkladı.

Riot Games’in 10. yıl kutlamalarında sürpriz bir şekilde duyurduğu Project A, geçtiğimiz gün yepyeni bir isimle karşımıza çıktı. Overwatch ve Counter Strike: Global Offensive dinamiklerini tek bir oyunda birleştireceği söylenen Project A’nın yeni ismi Volarant olarak açıklandı.

Riot Games, yeni oyununun ismini duyurduktan yalnızca 1 gün sonra Valorant’a dair birkaç bilgi paylaştı. Eurogamer'a röportaj veren Valorant'ın oyun yönetmeni Joe Ziegler ve başyapımcısı Anna Donlon, oyunun geliştirilme sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Riot Games, FPS türünü genişletmeyi planlıyor:

Joe Ziegler ve Anna Donlon, Valorant’ın FPS türünü nasıl 'genişleteceğini' aktardı. FPS projelerinin ilk günlerine dönen Ziegler, geliştiricilerin özellikle nişancı oyunu üzerinde durduklarını söyledi. Ziegler, “Projeyi yürütme gücü, aslında bu alana aşina olunmasıydı ve bunun üzerinde her şeyden çok genişleyecek bir şey yaratma arzusuydu” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ziegler'a göre geliştiriciler, FPS dünyasında yalnızca bir yer edinmek amacıyla değil, projeye tutku ve ilhamla yaklaşmayı tercih ettiler. Valorant’ın geliştiricileri, yepyeni fikirlerle FPS dünyasında nasıl sınırları zorlayabileceklerini ve bu dünyada isim kazanmış örneklerden ilham almayı düşündüler.

Anna Donlon, bu konuda projeleri için "Counter Strike’dan daha iyi olmalı" veya "Overwatch’un oyuncu tabanının yarısını kendi eline geçirmeli" gibi hedefler koymadıklarını aktardı. Donlon, hedeflerinin oyunu çıkarmak ve bu oyunu büyüyen kitleyle geliştirmek olduğunu söyledi.

Yakında çıkaracakları yapımı Blizzard’ın Overwatch’uyla karşılaştıran Ziegler, neden bazı oyuncuların Overwatch’u oynamayı tercih edeceklerini, neden diğer oyuncuların kendi oyuncularını tercih edeceklerini de öngördüklerini belirtti.

Riot Games’in merakla beklenen yeni FPS oyunu Valorant, 2020 yılının yaz aylarında piyasaya sürülecek. Valorant’ın minimum ve maksimum sistem gereksinimlerine ve oyun hakkındaki birçok detaya erişmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.