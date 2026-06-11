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Valve Fiziksel Steam Hediye Kartlarının Üretimini Durdurma Kararı Aldı: Peki Neden?

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Valve, yaptığı açıklamada fiziksel Steam hediye kartlarını artık üretmeyeceklerini söyledi.

Valve Fiziksel Steam Hediye Kartlarının Üretimini Durdurma Kararı Aldı: Peki Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Valve, fiziksel Steam hediye kartlarının üretimini tamamen durdurma kararı aldı.

Ülkemizde pek fazla satıldığına şahit olmasak da globalde oldukça görülen ve özel günlerde hediye maksatlı satın alınan bu fiziksel hediye kartları artık üretilmeyecek.

İçerikten Görseller

Valve Fiziksel Steam Hediye Kartlarının Üretimini Durdurma Kararı Aldı: Peki Neden?
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Valve neden böyle radikal bir karar aldı?

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Cevap şaşırtıcı olmayan şekilde dijital dolandırıcılar. Hediye kartları üzerinden insanları tuzaklarına düşüren dolandırıcılar, Valve’ın tüm önlemlerine rağmen bir şekilde açık bulmayı başardı. Şirket konuya dair yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle özetledi:

"Biz kısıtlamaları artırdıkça dolandırıcılar da boş durmadı, kendilerini geliştirdi. Hem oyuncularımızı hem de masum insanları korumak adına bu zor kararı almak zorunda kaldık."

Valve, dijital hediye kartı sistemini sonuna kadar desteklemeye devam edecek. Ayrıca şu an elinizde fiziksel bir kart varsa, onu da sorunsuz bir şekilde hesabınızda kullanabileceksiniz.

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