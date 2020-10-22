Vatan, Xbox Series X'in Fiyatına 1.000 TL İndirim Yaptı

Yeni nesil konsollar ile ilgili adeta her saat yeni bir gelişme yaşanıyor. Vatan Bilgisayar, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolunu 1.000 TL'lik bir indirim ile ön siparişe açmış durumda. An itibarıyla Xbox Series X'in Vatan Bilgisayar'daki fiyatı PS5 ile aynı.

Kısa süre önce PlayStation 5’i ön siparişe açarak PlayStation oyuncularını heyecanlandırmayı başaran Vatan Bilgisayar, şimdi ise Xbox oyuncularını heyecanlandıran bir gelişmeye imza attı. Bildiğiniz gibi gelecek ay, Microsoft ile Sony arasında yeni nesil konsol savaşları başlayacak ve PlayStation 5 ile Xbox Series X, iki şirketin yeni nesildeki silahları(!) olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat konusunda önce davranan Microsoft, Xbox Series X’in fiyatını 9.299 TL olarak açıklayarak oyunseverlerin bir miktar hevesini kırmıştı. 10 bin TL’lerin konuşulduğu bir dönemde PlayStation 5 için 8.299 TL’lik bir fiyat açıklayan Sony ise fiyat konusunda rakibinin önüne geçerek yarışa bir sıfır önce başlama şansı yakalamıştı.

An itibarıyla Vatan Bilgisayar, Microsoft’un fiyatını 9.299 TL olarak açıkladığı Xbox Series X’i 8.299 TL’lik bir fiyat ile ön siparişe açmış durumda. Böylece Xbox Series X, en büyük rakibi PlayStation 5 ile fiyatını dengelemiş oluyor. Ancak bu 1.000 TL’lik dikkat çeken indirimin Microsoft kaynaklı mı yoksa Vatan Bilgisayar’ın kendi sunmuş olduğu bir kampanya mı olduğu bilinmiyor.

Xbox Series X’in satışa sunulduğu bir MediaMarkt, Hepsiburada gibi farklı kanallara baktığımızda 9.299 TL’lik fiyat etiketinin korunduğunu görüyoruz. Bu nedenle söz konusu indirimin Vatan Bilgisayar’ın kendi kampanyası olma ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Eğer yeni nesilde tercihiniz Xbox’tan yanaysa Vatan Bilgisayar’ın indiriminden faydalanmanızı tavsiye edebiliriz.