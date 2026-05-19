Gemini Omni Duyuruldu: Hem Video Üretip Hem Düzenleyebilen Yapay Zeka!

Google, Gemini Omni Flash isimli yeni yapay zekâ modelini duyurdu. Model, farklı girdilerden video oluşturma ve düzenleme yetenekleriyle öne çıkıyor. Omni, direkt olarak Gemini uygulamasının yanı sıra Search, Flow, Gemini API, AI Studio ve Vertex AI ile kullanılabilecek.

Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, yapay zekâ ile video üretimi konusunda yeni bir adım attı. Google I/O 2026 kapsamında duyurulan Gemini Omni, yalnızca yazdığınız komutlardan video oluşturan bir sistem değil; aynı zamanda var olan sahneleri değiştirebilen ve videolar üzerinde tekrar tekrar düzenleme yapabilen gelişmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Modelin tam adı Gemini Omni Flash olarak duyuruldu. Google, bu modeli “her girdiden içerik üretme” fikri üzerine konumlandırıyor. Yani metin, görsel veya farklı bir başlangıç noktasından yola çıkıp ortaya video çıkarabilen daha esnek bir yapay zekâ deneyimi hedefleniyor.

Gemini Omni ile artık sadece sıfırdan video oluşturulmayacak, oluşturulanlar da düzenlenebilecek

Gemini Omni’nin en dikkat çeken tarafı, video üretimini tek aşamalı bir işlem olmaktan çıkarması. Diyelim ki bir sahne oluşturdunuz ama atmosferi, hareketi ya da görünümü istediğiniz gibi olmadı. Model, aynı içerik üzerinde yeniden düzenleme yapmanıza imkân tanıyacak.

Google’ın lansmandaki açıklamasına göre Gemini Omni; bir sahnenin tamamını değiştirebilecek, belirli bölümleri dönüştürebilecek ve durağan görünen içeriklere hareket kazandırabilecek. Bu da modeli sadece “video üreten” değil, aynı zamanda "video üzerinde çalışan" bir yapay zekâ aracına dönüştürüyor.

Google, Gemini’nin tüm yeteneklerini video üretimine taşıyor

Gemini Omni yalnızca görsel olarak etkileyici videolar üretmek için geliştirilen bir araç gibi düşünülmemeli. Modelin, Gemini’nin tüm dünya bilgisinden ve yeteneğinden yararlanacağı belirtiliyor. Bu sayede oluşturulan videoların daha tutarlı ve anlamlı olması hedefleniyor. Bu arada önemli bir dipnot: Gemini Omni, şu an için Türkçe promt'larla çalışmıyor.

Bu, özellikle anlatım odaklı içeriklerde önemli olabilir. Örneğin bir süreci, bir ürünü ya da bir fikri görselleştirmek istediğinizde model yalnızca “güzel görünen” bir video üretmekle kalmayıp, sahnenin anlatmak istediğiniz konuyla daha uyumlu olmasına yardımcı olabilecek.

Gemini Omni, Google’ın birçok uygulamasına gelecek

Google, Gemini Omni’yi yalnızca tek bir uygulamayla sınırlamayacak. Modelin Gemini uygulaması, Google Search, Flow, Gemini API, Google AI Studio ve Vertex AI uygulamalarında da kullanılabileceği belirtiliyor. Yani hem son kullanıcılar hem geliştiriciler hem de işletmeler için farklı kullanım alanları olacak.

Kısacası Gemini Omni, Google’ın yapay zekâ ile video üretimini daha pratik ve daha kontrol edilebilir hâle getirme planının önemli parçalarından biri olacak. Tek bir komutla video üretmenin ötesine geçip, mevcut sahneleri düzenleyebilmesi modeli rakiplerine kıyasla daha kullanışlı kılıyor.

Tabii burada asıl merak edilen konu, Gemini Omni’nin gerçek kullanımda ne kadar tutarlı sonuçlar vereceği. Ancak Google’ın vadettiği gibi çalışırsa, video üretmek ve düzenlemek için karmaşık araçlar kullanmak zorunda kalmadan, birçok işlemi doğrudan yapay zekâ üzerinden yapmak mümkün hâle gelebilir.

Google Gemini Google I/O

