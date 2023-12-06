Dünyanın en popüler internet ansiklopedisi olarak bilinen Vikipedi, 2023 yılına ilişkin bazı istatistikler yayımladı. Yapılan açıklamada, 2023'te en çok okunan makalelerin hangileri olduğu duyuruldu. Vikipedi, kategoriler bazında da bilgiler paylaştı.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2023 yılında en çok okunan Vikipedi makalelerinin hangileri olduğuna bakalım. Ancak verilere geçmeden önce, bugünkü listenin 28 Kasım'a kadar olan İngilizce makaleleri içerdiğini belirtelim. Vikipedi, 3 Ocak 2024'te nihai listeyi paylaşacağını açıkladı.
Vikipedi'de en çok okunan 25 makale:
|Makale
|Okunma Sayısı
|ChatGPT
|49.490.406
|Deaths in 2023 (2023'teki Ölümler)
|42.666.860
|2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Şampiyonası)
|38.171.653
|Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi)
|32.012.810
|Oppenheimer
|28.348.248
|Cricket World Cup (Kriket Şampiyonası)
|25.961.417
|J. Robert Oppenheimer
|25.672.469
|Jawan
|21.791.126
|2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi)
|20.694.974
|Pathaan
|19.932.509
|The Last of Us (dizi)
|19.791.789
|Taylor Swift
|19.418.385
|Barbie (film)
|18.051.077
|Cristiano Ronaldo
|17.492.537
|Lionel Messi
|16.623.630
|Premier League (İngiltere Premier Ligi)
|16.604.669
|Matthew Perry
|16.454.666
|United States
|16.240.461
|Elon Musk
|14.370.395
|Avatar: The Way of Water
|14.303.116
|India (Hindistan)
|13.850.178
|Lisa Marie Presley
|13.764.007
|Guardians of the Galaxy Vol. 3
|13.392.917
|Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali)
|12.798.866
|Andrew Tate
|12.728.616
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Vikipedia'da daha çok, gündem olan konular hakkındaki makaleler okunmuş durumda. Yılın belki de en önemli teknolojisi olan ChatGPT, tüketicilerin en çok okudukları başlık olarak kayıtlara geçti. Spor kategorisinde Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti arasındaki kazananın Ronaldo olduğunu gördük.
2023, film dünyasında da dolu dolu rekabet yaşanan bir yıl oldu. Bu rekabeti götüren başlıca filmler ise Oppenheimer ile Barbie'ydi. Vikipedia kullanıcıları, Oppenheimer filmi ile bu filme hayat veren J. Robert Oppenheimer'ı daha çok merak ettiler.