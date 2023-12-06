Vikipedi, 2023'ün en çok okunan makalelerini paylaştı. En çok okunan 25 makale, kullanıcıların daha çok güncel olaylar için Vikipedi'yi ziyaret ettiklerini gösterdi.

Dünyanın en popüler internet ansiklopedisi olarak bilinen Vikipedi, 2023 yılına ilişkin bazı istatistikler yayımladı. Yapılan açıklamada, 2023'te en çok okunan makalelerin hangileri olduğu duyuruldu. Vikipedi, kategoriler bazında da bilgiler paylaştı.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2023 yılında en çok okunan Vikipedi makalelerinin hangileri olduğuna bakalım. Ancak verilere geçmeden önce, bugünkü listenin 28 Kasım'a kadar olan İngilizce makaleleri içerdiğini belirtelim. Vikipedi, 3 Ocak 2024'te nihai listeyi paylaşacağını açıkladı.

Vikipedi'de en çok okunan 25 makale:

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Vikipedia'da daha çok, gündem olan konular hakkındaki makaleler okunmuş durumda. Yılın belki de en önemli teknolojisi olan ChatGPT, tüketicilerin en çok okudukları başlık olarak kayıtlara geçti. Spor kategorisinde Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti arasındaki kazananın Ronaldo olduğunu gördük.

2023, film dünyasında da dolu dolu rekabet yaşanan bir yıl oldu. Bu rekabeti götüren başlıca filmler ise Oppenheimer ile Barbie'ydi. Vikipedia kullanıcıları, Oppenheimer filmi ile bu filme hayat veren J. Robert Oppenheimer'ı daha çok merak ettiler.