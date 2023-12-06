2023'ün En Çok Okunan Vikipedi Makaleleri Belli Oldu

1 dk okuma süresi
4
1
1
0
0
Vikipedi, 2023'ün en çok okunan makalelerini paylaştı. En çok okunan 25 makale, kullanıcıların daha çok güncel olaylar için Vikipedi'yi ziyaret ettiklerini gösterdi.

Dünyanın en popüler internet ansiklopedisi olarak bilinen Vikipedi, 2023 yılına ilişkin bazı istatistikler yayımladı. Yapılan açıklamada, 2023'te en çok okunan makalelerin hangileri olduğu duyuruldu. Vikipedi, kategoriler bazında da bilgiler paylaştı.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2023 yılında en çok okunan Vikipedi makalelerinin hangileri olduğuna bakalım. Ancak verilere geçmeden önce, bugünkü listenin 28 Kasım'a kadar olan İngilizce makaleleri içerdiğini belirtelim. Vikipedi, 3 Ocak 2024'te nihai listeyi paylaşacağını açıkladı.

Vikipedi'de en çok okunan 25 makale:

Vikipedi en çok okunan makaleler

Makale Okunma Sayısı
ChatGPT 49.490.406
Deaths in 2023 (2023'teki Ölümler) 42.666.860
2023 Cricket World Cup (2023 Kriket Şampiyonası) 38.171.653
Indian Premier League (Hindistan Premier Ligi) 32.012.810
Oppenheimer 28.348.248
Cricket World Cup (Kriket Şampiyonası) 25.961.417
J. Robert Oppenheimer 25.672.469
Jawan 21.791.126
2023 Indian Premier League (2023 Hindistan Premier Ligi) 20.694.974
Pathaan 19.932.509
The Last of Us (dizi) 19.791.789
Taylor Swift 19.418.385
Barbie (film) 18.051.077
Cristiano Ronaldo 17.492.537
Lionel Messi 16.623.630
Premier League (İngiltere Premier Ligi) 16.604.669
Matthew Perry 16.454.666
United States 16.240.461
Elon Musk 14.370.395
Avatar: The Way of Water 14.303.116
India (Hindistan) 13.850.178
Lisa Marie Presley 13.764.007
Guardians of the Galaxy Vol. 3 13.392.917
Russian invasion of Ukraine (Rusya'nın Ukrayna'yı İşgali) 12.798.866
Andrew Tate 12.728.616

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Vikipedia'da daha çok, gündem olan konular hakkındaki makaleler okunmuş durumda. Yılın belki de en önemli teknolojisi olan ChatGPT, tüketicilerin en çok okudukları başlık olarak kayıtlara geçti. Spor kategorisinde Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi rekabeti arasındaki kazananın Ronaldo olduğunu gördük.

2023, film dünyasında da dolu dolu rekabet yaşanan bir yıl oldu. Bu rekabeti götüren başlıca filmler ise Oppenheimer ile Barbie'ydi. Vikipedia kullanıcıları, Oppenheimer filmi ile bu filme hayat veren J. Robert Oppenheimer'ı daha çok merak ettiler. 

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
4
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
1
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler