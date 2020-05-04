Uzun zamandır beklenen Riddick 4: Furia filmi hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Serinin yıldızı Amerikalı aktör Vin Diesel, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, senaryonun neredeyse hazır olduğunu ve gelecek hafta eline ulaşacağını söyledi.

The Chronicles of Riddick 4: Furia hakkında ilk kez bir şey duyduğumuzdan bu yana yaklaşık bir sene geçti. Dördüncü devam filminin akıbetinin ne olacağı sorgulanırken, serinin yıldızı Vin Diesel, yaptığı sosyal medya paylaşımında senaryonun gelecek hafta hazır olacağını söyledi.

Bilim kurgu sinemasının en sevilen serilerinden biri olan Riddick, beyaz perdedeki macerasına 2000 yılında Pitch Black adındaki filmi ile başlamıştı. 2004 ve 2013 yıllarında vizyona giren iki devam filmi ile yoluna devam eden seri, bir kez daha hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Riddick, beyaz perdedeki macerasına 2000 yılında Pitch Black adındaki filmi ile başlamıştı

Başrolünü ve yapımcılığını Diesel’in üstlendiği seri, olağanüstü özelliklere sahip olan anti-kahraman Riddick’in hikayesini takip ediyor. Karanlıkta görmesine izin veren ancak aynı zamanda onu yoğun ışığa karşı savunmasız hale getiren gözleri ile bilinen karakter, Güneş’ten korunmak için renkli gözlükler takıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini David Twohy’nin yaptığı ilk Riddick filmi, karakteri tehlikeli bir suçlu olarak tasvir etmişti. Bir grup yolcusuyla ilerleyen gezegenlerarası kargo gemisi, bir meteor yağmuru sonrasında arızalanarak ıssız gibi gözüken bir gezegene düşerken, hayatta kalan yolcuları koruma görevi ise yine uzay gemisinde nakledilmekte olan mahkum Riddick’e kalmıştı.

Senaryosu neredeyse hazır olan Riddick 4: Furia’nın konusu şimdilik belirsizliğini koruyor

Pitch Black, 23 milyon dolarlık bütçeyle 53 milyon dolardan fazla hasılat yaptı. 2003 ve 2014 yıllarında vizyona giren devam filmleri ise sırasıyla 115 ve 98 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Korku, aksiyon ve bilim kurgu öğelerinin tek potada harmanlandığı bir seri olan Riddick, dördüncü devam filminde hem senaryo hem de sinematografi olarak çok daha iddialı bir yapım olarak karşımıza çıkabilir.

Yukarıda da belirttiğim gibi Diesel, Riddick 4: Furia’nın senaryosunun hazır olduğunu ve önümüzdeki hafta eline ulaşacağını söylüyor. Bununla birlikte, filmin merkezine alacağı hikaye hakkında henüz hiçbir şey bilmiyoruz, ancak detaylar için çok fazla beklememeyi umuyoruz.