vivo Pad 4 Pro’nun 144 Hz ekran, güçlü işlemci, yüksek kapasiteli batarya ve çeşitli RAM seçenekleriyle piyasaya sürüleceği belirtildi.

vivo'nun yeni tableti Pad 4 Pro için geri sayım başladı. Güçlü donanımı ve dev bataryasıyla dikkat çeken cihaz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Teknoloji dünyasında ses getirmesi beklenen Pad 4 Pro, iddialı özellikleriyle geliyor.

vivo, yeni tableti Pad 4 Pro ile teknoloji sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Büyük bataryası ve güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Özellikleriyle ilgi uyandıran Pad 4 Pro, kullanıcıları heyecanlandıracak gibi görünüyor. İşte detaylar!

12.95 inçlik dev ekran ve 144 Hz yenileme hızıyla geliyor

Çinli teknoloji şirketi vivo’nun, Pad 4 serisini genişletmek için çalışmalara başladığı aktarıldı. Sızdırılan bilgilere göre Pad 4 Pro, büyük bir ekran, yüksek çözünürlük ve güçlü bir işlemci ile gelecek. Cihazın 12.95 inç büyüklüğünde, 3.1K çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip olacağı belirtilirken, ekranın 144 Hz yenileme hızını destekleyeceği de paylaşıldı.

Donanım tarafında ise MediaTek’in Dimensity 9400 işlemcisine yer verileceği aktarıldı. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcinin yüksek performans sunduğu ifade edildi. Cihazın 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulacağı belirtilirken, depolama alanında ise 512 GB’a kadar seçeneklerin yer alacağı paylaşıldı. Güç ihtiyacını karşılamak için 12.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryanın kullanılacağı ve tabletin 66W hızlı şarj desteğiyle geleceği bildirildi.

Kamera tarafında Pad 4 Pro’nun ön yüzünde 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına, arka kısmında ise 13 MP ana kameraya yer verileceği aktarıldı. Yazılım tarafında ise cihazın kutusundan Android 15 tabanlı OriginOS 5 işletim sistemiyle çıkacağı belirtildi. Öte yandan, vivo’nun yeni tabletinin Xiaomi Pad 7s Pro ve OPPO Pad 4 Pro gibi modellerle rekabet edebileceğine değinildi.

vivo Pad 4 Pro’nun tanıtım tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak nisan ayında gerçekleştirilecek etkinlikte cihazla ilgili yeni detayların paylaşılacağı aktarıldı.