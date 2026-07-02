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Uygun Fiyata 144 Hz Ekran, Snapdragon 8 İşlemci Sunan vivo Pad 5c Tablet Tanıtıldı

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vivo, uygun fiyata üst düzey özellikler sunan yeni orta segment tableti Pad 5c’yi resmen tanıttı.

Uygun Fiyata 144 Hz Ekran, Snapdragon 8 İşlemci Sunan vivo Pad 5c Tablet Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Özellikle akıllı telefonlarıyla öne çıkmayı başaran vivo, Türkiye’de de çok sevilen bir markaydı. Firmanın yalnızca telefonlar değil, farklı türden ürünler tanıttığını da sıkça görüyorduk. Tabletler de bunlardan biriydi. Şimdi ise vivo Pad 5c isimli yeni bir modelle karşımıza çıktı.

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vivo tarafından tanıtılan Pad 5c modeli, orta segmentte konumlanan bir tablet olarak geliyor. Cihazın uygun fiyata üst düzey özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. Gelin detaylarına bakalım.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyata 144 Hz Ekran, Snapdragon 8 İşlemci Sunan vivo Pad 5c Tablet Tanıtıldı
vivpad1

Karşınızda vivo Pad 5c

vivpad1

vivo’nun yeni tableti, 2,8K gibi çok yüksek bir çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızın sahip bir ekranla geliyor. 900 nit parlaklığa sahip bu ekranın boyutu ise 12,1 inç. Orta segment bir tablet için en iyi deneyimi sunabilecek bir ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Pad 5c modeli, Qualcomm’un orta üst segment cihazlar için tasarladığı Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alıyor. Ona 8/12 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor. Android tabanlı OriginOS 6 ile kutudan çıktığını belirtelim.

8 MP arka, 5 MP ön kameraya sahip cihazda 44W hızlı şarj desteğine sahip 10**.000 mAh’lik bir batarya** var. 584 gram ağırlığında ve 6,62 mm kalınlıkta olan cihaz, 441 ve 514 dolardan satışa sunulacak.

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