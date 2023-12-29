vivo, orta segment yeni telefonu V30 Lite 5G'yi duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan akıllı telefon, Türkiye'ye de gelebilir. İşte vivo V30 Lite 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte V30 Lite 5G'yi duyurdu. Orta segment telefon, fena sayılmayan özellikleriyle alıcı bulmayı başaracak gibi görünüyor. Peki vivo V30 Lite 5G, tüketicilere neler vadediyor?

vivo V29 Lite 5G'nin halefi olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla donatıldı. FHD+ çözünürlük sunan ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.150 nit tepe parlaklık değeri ile pürüzsüz bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Ekrana gömülü parmak izi parmak okuyucu sensöre ev sahipliği yapan ekranda 50 MP selfie kamera bulunduğunu belirtelim.

Karşınızda vivo V30 Lite 5G

vivo V30 Lite 5G, Qualcomm'un Snapdragon 695 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. 44W hızlı şarj destekli 4.800 mAh'lık batarya ile donatılan telefonda, Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 arayüzü bulunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. 64 MP ana kameraya ev sahipliği yapan vivo V30 Lite 5G, 8 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 MP makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kamera kurulumunun yapay zekâ desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

vivo V30 Lite 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz, 394 ppi, 1.150 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 695 RAM 12 GB (LPDDR4x) Depolama 256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera 50 MP Arka Kamera 64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 4.800 mAh (44W) İşletim Sistemi FunTouchOS 13 (Android 13) Boyutlar 162,35 x 74,85 x 7,69 mm Ağırlık 190 gram

vivo V30 Lite 5G fiyatı:

vivo, V30 Lite 5G fiyatını Meksika için 530 dolar olarak açıkladı. Telefonun Türkiye'ye geleceğine ilişkin resmî bir açıklama yok ancak V29 Lite 5G Türkiye'de satın alınabildiğinden yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi olası.