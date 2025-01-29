vivo V50'nin resmî tasarımı ortaya çıktı. 6000mAh batarya, Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ve 50MP ön kamera detayları sızdırıldı.

vivo’nun yeni akıllı telefonu V50, resmî sertifikasyon sürecinde ortaya çıktı. Henüz cihazla ilgili resmî bir açıklama yapılmamış olsa da sızdırılan görseller ve teknik detaylar, telefonun tasarımını ve donanım özelliklerini gözler önüne serdi.

vivo V50, NCC sertifikasyonunda görüntülendi ve cihazın tasarımına dair ilk bilgiler paylaşıldı. İşte merak edilen tasarımı ve yeni detayları!

6000mAh bataryaya sahip en ince telefon olabilir

Telefonun arka tarafında, Zeiss imzalı çift kamera sensörüne sahip yuvarlak bir modül yer alıyor. Bu modül ise hafif çıkıntılı bir platform üzerine konumlandırılmış. LED halka ışığı ve Zeiss logosu da tasarımın dikkat çeken detayları arasında. Sızdırılan görsellerde cihazın Rose Red (Gül Kırmızısı) renk seçeneği ile geleceği görülüyor. Kaynaklara göre bu renk, Hindistan’daki düğünlerden ilham alınarak belirlenmiş. Aynı zamanda yeni modelin dört tarafı kavisli bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. En dikkat çeken nokta ise 6000mAh kapasiteli bataryasına rağmen ince bir tasarıma sahip olması. V50’nin, 7.2 mm kalınlığıyla kendi segmentinde en ince telefon olabileceği ifade ediliyor.

Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. vivo’nun V serisi modellerinde kamera özelliklerine odaklandığı biliniyor. Sızıntılara göre V50, 50MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ev sahipliği yapacak. NCC veritabanında listelenen teknik özelliklere göre, telefonun 12GB RAM + 256GB depolama ve 12GB RAM + 512GB depolama seçenekleriyle geleceği doğrulandı. Aynı zamanda 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağı bilgisi de yer alıyor.

vivo, V50’nin çıkış tarihiyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapmadı. Ancak sızdırılan bilgiler cihazın yakında tanıtılabileceğini bizlere gösteriyor.